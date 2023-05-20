«Это не Донецк, Луганск или Крым». Почему освобождение Мариуполя ударит по России больше всего — Андрющенко 20 мая, 16:07 NV Премиум Мариуполь, Азовсталь (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

Потеря оккупантами Мариуполя будет означать для России проигрыш в войне, считает Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя.

Об этом он рассказал в эфире Radio NV.

«У меня (субъективно скажу) абсолютное ощущение того, что освобождение Мариуполя будет для них означать проигрыш в войне. Не столько Донецк или Луганск, или Крым, сколько Мариуполь. И из-за обороны, и из-за того, что они вокруг Мариуполя [информационно] раздули, и из-за того, что он добыт ими именно в эту фазу войны, а не оккупирован задолго [до 24 февраля 2022 года]», — отметил Андрющенко.

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Он предполагает, что только Крым может быть сопоставим по значению.

«Именно потеря Мариуполя (с публичной точки зрения, я не беру военную логистику, сухопутный коридор в Крым) для многих россиян родит ощущение окончательного проигрыша и того, что мы (Украина — ред.) победили. А дальше уже будет вопрос времени», — добавил Андрющенко.

Героическая оборона Мариуполя длилась 86 дней, 82 из которых в полном окружении.

По данным самих защитников, за почти три месяца они уничтожили 6 тыс. оккупантов, 78 танков, более 100 единиц бронетехники и одного генерала.

16 мая началась эвакуация защитников Украины с Азовстали. На первом этапе на оккупированную боевиками «ДНР» и российскими войсками территорию Донецкой области были вывезены 264 защитника Мариуполя.

Уже с 20 мая 2022 года Мариуполь можно считать полностью оккупированным, ведь все защитники города вышли из укрытия на Азовстали.

Процесс называли эвакуацией, хотя на самом деле бойцы попали в российский плен.

Около 700-та азовцев до сих пор остаются в неволе.