17 октября 2018, среда

Взрывы в Керчи: предполагаемый террорист покончил с собой

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Тело подозреваемого нашли на втором этаже колледжа

Тело подозреваемого нашли на втором этаже колледжа

Студент политехнического колледжа в оккупированной Керчи, который устроил взрывы и стрельбу в здании, покончил с собой.

Об этом сообщил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов, пишет Интерфакс.

По его словам, парень учился в колледже. Аксенов утверждает, что ему было 22 года.

"Следственные органы работают, тело убийцы обнаружено в библиотеке на втором этаже", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что в колледже в оккупированной Керчи прогремел взрыв.

По последним данным, в результате инцидента погибли 18 человек, еще около 40 получили ранения.

По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.

В свою очередь российские силовики заявили, что в колледже сработало взрывное устройство.

 

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