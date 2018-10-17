Взрывы в Керчи: предполагаемый террорист покончил с собой

Студент политехнического колледжа в оккупированной Керчи, который устроил взрывы и стрельбу в здании, покончил с собой.
Об этом сообщил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов, пишет Интерфакс.
По его словам, парень учился в колледже. Аксенов утверждает, что ему было 22 года.
"Следственные органы работают, тело убийцы обнаружено в библиотеке на втором этаже", - уточнил он.
Ранее сообщалось, что в колледже в оккупированной Керчи прогремел взрыв.
По последним данным, в результате инцидента погибли 18 человек, еще около 40 получили ранения.
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По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.
В свою очередь российские силовики заявили, что в колледже сработало взрывное устройство.
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