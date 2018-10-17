СМИ: В одном из колледжей оккупированной Керчи произошел взрыв, есть погибшие и пострадавшие

В результате взрыва есть погибшие и пострадавшие

В оккупированном Россией Крыму в политехническом колледже Керчи произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По информации собеседника агентства, в результате взрыва есть погибшие и пострадавшие.

На место инцидента выехали экстренные службы.

В свою очередь российское агентство Интерфакс со ссылкой на источники сообщает, что жертвами взрыва могли стать до десяти человек.

По неофициальной информации, в здании учебного заведения взорвался газ, однако есть подозрения на теракт, сообщает местное издание КерчьИнфо.

По словам студентов колледжа, от взрыва на двух этажах здания выпали окна.

Врачи ожидают поступления еще около 50 человек после взрыва в техникуме в Керчи, 18 уже находятся в больнице, сообщили в приемном отделении Клинической больницы №1 города Керчь.

"Очень много, еще поступают...Человек 18 (поступили), и еще сказали около 50 будет...Там, в травмпункте, в операционной уже много очень", - сказала собеседница ТАСС.