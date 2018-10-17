Россия заявила о подрыве взрывного устройства в колледже Керчи

Национальный антитеррористический комитет РФ объявил о подрыв неустановленного взрывного устройства в колледже оккупированной Керчи.
Об этом говорится в сообщении НАК РФ, поступившем в редакцию РБК.
По данным российского ведомства, взрыв в здании политехнического колледжа произошел около 12 часов дня, по предварительным данным, при взрыве погибли десять человек, еще 50 были ранены.
Территория колледжа оцеплена, находившиеся в здании люди эвакуированы.
Ранее российские СМИ сообщили, что взрыв мог спровоцировать газовый баллон. Согласно имеющимся данным, взрыв в политехническом колледже в оккупированной Керчи прогремел в помещении столовой.
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