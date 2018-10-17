Взрыв в Керчи: РосСМИ обнародовали фото предполагаемого террориста

Подозреваемый был найден застреленным на втором этаже колледжа

Telegram-канал Mash обнародовал снимок с предполагаемым террористом, устроившим взрыв и стрельбу в политехническом колледже в оккупированной Керчи.

Судя по всему, опубликованные снимки являются скриншотами с видео, снятых камерами наблюдения учебного заведения.

Согласно имеющейся на данный момент информации, на фото изображен Вадислав Р. 2000 года рождения. Его тело было обнаружено с огнестрельным ранением на втором этаже здания.

Ранее сообщалось, что в колледже в оккупированной Керчи прогремел взрыв.

Согласно предварительным данным, в результате инцидента погибли 10 человек, еще около 50 получили ранения.

По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.

В свою очередь российские силовики заявили, что в колледже сработало взрывное устройство.