17 октября 2018, среда

Взрыв в керченском колледже прогремел в столовой - очевидец

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По некоторым данным, в окно колледжа бросили какую-то бутылку
Скриншот

По некоторым данным, в окно колледжа бросили какую-то бутылку

Согласно имеющимся данным, взрыв в политехническом колледже в оккупированной Керчи прогремел в помещении столовой.

Об этом рассказал один из очевидцев, оказавшийся вблизи учебного заведения во время происшествия.

"Взрыв был в столовой, пострадало много людей. Молодняк, который был в столовой", – заявил мужчина на видео, снятом в первые минуты после инцидента.

Кроме того, о взрыве в столовой рассказали также и сами ученики.

В то же время, по не проверенной пока информации, в окно на первом этаже колледжа неизвестный бросил какую-то бутылку, после чего и произошел взрыв.

Ранее сообщалось, что в колледже в оккупированной Керчи прогремел взрыв.

По предварительным данным, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие, однако их точное количество на данное время не известно. Причины взрыва также устанавливаются.

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