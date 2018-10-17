Взрыв в керченском колледже прогремел в столовой - очевидец

Согласно имеющимся данным, взрыв в политехническом колледже в оккупированной Керчи прогремел в помещении столовой.
Об этом рассказал один из очевидцев, оказавшийся вблизи учебного заведения во время происшествия.
"Взрыв был в столовой, пострадало много людей. Молодняк, который был в столовой", – заявил мужчина на видео, снятом в первые минуты после инцидента.
Кроме того, о взрыве в столовой рассказали также и сами ученики.
В то же время, по не проверенной пока информации, в окно на первом этаже колледжа неизвестный бросил какую-то бутылку, после чего и произошел взрыв.
Ранее сообщалось, что в колледже в оккупированной Керчи прогремел взрыв.
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По предварительным данным, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие, однако их точное количество на данное время не известно. Причины взрыва также устанавливаются.
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