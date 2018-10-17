Взрыв в колледже Керчи: "глава Крыма" Аксенов сообщил о 18 погибших

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил. что врезультате взрыва в политехническом колледже оккупированной Керчи погибли 18 человек, пострадали более 40.
Об этом сообщает Интерфакс.
Ранее в СК РФ заявляли, что жертвами взрыва стали 13 человек, около 50 получили ранения.
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Ранее сообщалось, что в колледже в оккупированной Керчи прогремел взрыв. По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.
В свою очередь российские силовики заявили, что в колледже сработало взрывное устройство.
Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "теракт".
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