Взрыв в колледже Керчи: "глава Крыма" Аксенов сообщил о 18 погибших

"Глава Крыма" сообщил, что жертвами взрыва в керченском колледже стали 18 человек

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил. что врезультате взрыва в политехническом колледже оккупированной Керчи погибли 18 человек, пострадали более 40.

Об этом сообщает Интерфакс.

Ранее в СК РФ заявляли, что жертвами взрыва стали 13 человек, около 50 получили ранения.

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Ранее сообщалось, что в колледже в оккупированной Керчи прогремел взрыв. По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.

В свою очередь российские силовики заявили, что в колледже сработало взрывное устройство.

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "теракт".