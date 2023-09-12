Возвращение «вышек Бойко». Военно-морские силы ВСУ больше года контролируют эту часть Черного моря, там серая зона 12 сентября, 12:15 Украинские спецназовцы во время спецоперации по возвращению под контроль Украины «вышек Бойко» (Фото:Главное управление разведки МО Украины/Telegram)

Военно-морские силы ВСУ уже больше года держат под полным огневым контролем часть Черного моря, где расположены «вышки Бойко» и украинские спецназовцы провели успешную спецоперацию. Пока это серая зона, то есть нейтральная территория.

Об этом спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук сообщил в эфире Радио Свобода.



По его словам, российские военные корабли прекратили заходить в ту зону после потопления корабля Василий Бех в июне 2022-го. С его помощью оккупанты транспортировали вооружение и личный состав на остров Змеиный.

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«Они сделали соответствующие выводы. И больше года мы не наблюдали там присутствия. Но нельзя было исключать, что туда может зайти какая-то диверсионная группа с использованием каких-то других маломерных лодок для того, чтобы доставить личный состав. Поэтому, конечно, эта операция тоже была в достаточной степени рискованной, и полагаться только на эту информацию спецназовцы не могли», — пояснил он.

Сложнее всего было добраться до «вышек» на резиновых лодках, говорит Плетенчук. Кроме угрозы высадки диверсионных групп, была опасность с воздуха. По словам Плетенчука, несмотря на освобождение этой зоны от присутствия военных кораблей РФ, условно ее можно считать серой из-за постоянного присутствия вражеской авиации.

«Она ведет разведку и даже наносит огневое поражение. Эту проблему тоже надо решать. Она заключается в более широкой плоскости. Конечно, эту ситуацию могло бы исправить наличие у нас соответствующих средств противовоздушной обороны. Речь идет о самолетах F-16», — добавил спикер ВМС.

11 сентября в ГУР рассказали, что Украина вернула под контроль "вышки Бойко" — буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов оккупированного Крыма в Черном море. После оккупации полуострова в 2014 году страна-агрессор отбуксировала их ближе к берегам Крыма.

После начала полномасштабного вторжения оккупанты использовали «вышки Бойко» в военных целях. В частности, в качестве вертолетных площадок и для размещения радиолокационных станций, с помощью которых страна-агрессор мониторила ситуацию во всем Черном море.