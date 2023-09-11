ГУР показало документальные кадры операции по освобождению «вышек Бойко»
Украинские разведчики на одной из освобожденных буровых платформ (Фото:Головне управління розвідки МО України / Telegram)
Главное управление разведки Министерства обороны в понедельник, 11 сентября, опубликовало документальные кадры секретной спецоперации украинских разведчиков на газодобывающих платформах (так называемых вышках Бойко) в Черном море.
Как сообщает пресс-служба ГУР в Telegram, на фотографиях — путь разведчиков-спецназначенцев по штормовой акватории на резиновых лодках, зачистка объектов и демонтаж вражеских средств разведки, столкновение с авиацией страны-террориста России, а также эвакуация Конана — защитника, который оказался за бортом и провел 14 часов в открытом море.
11 сентября в ГУР рассказали, что Украина вернула под контроль «вышки Бойко» — буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов оккупированного Крыма в Черном море. После оккупации полуострова в 2014 году страна-агрессор отбуксировала их ближе к берегам Крыма.
После начала полномасштабного вторжения оккупанты использовали «вышки Бойко» в военных целях. В частности, в качестве вертолетных площадок и для размещения радиолокационных станций, с помощью которых страна-агрессор мониторила ситуацию во всем Черном море.