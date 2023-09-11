ГУР показало документальные кадры операции по освобождению «вышек Бойко»

11 сентября, 16:11
Поделиться:
Украинские разведчики на одной из освобожденных буровых платформ (Фото:Головне управління розвідки МО України / Telegram)

Украинские разведчики на одной из освобожденных буровых платформ (Фото:Головне управління розвідки МО України / Telegram)

Главное управление разведки Министерства обороны в понедельник, 11 сентября, опубликовало документальные кадры секретной спецоперации украинских разведчиков на газодобывающих платформах (так называемых вышках Бойко) в Черном море.

Как сообщает пресс-служба ГУР в Telegram, на фотографиях — путь разведчиков-спецназначенцев по штормовой акватории на резиновых лодках, зачистка объектов и демонтаж вражеских средств разведки, столкновение с авиацией страны-террориста России, а также эвакуация Конана — защитника, который оказался за бортом и провел 14 часов в открытом море.

Видео дня

Читайте также:
Боец Артана выпал за борт под обстрелом российского Су-27 и провел в море более 12 часов — ГУР показало видео спасения
Головне управління розвідки МО України / Telegram
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram
Головне управління розвідки МО України / Telegram
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram
Головне управління розвідки МО України / Telegram
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram
Головне управління розвідки МО України / Telegram
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram
Головне управління розвідки МО України / Telegram
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram
Головне управління розвідки МО України / Telegram
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram
Головне управління розвідки МО України / Telegram
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram
Головне управління розвідки МО України / Telegram
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram
Головне управління розвідки МО України / Telegram
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram

11 сентября в ГУР рассказали, что Украина вернула под контроль «вышки Бойко» — буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов оккупированного Крыма в Черном море. После оккупации полуострова в 2014 году страна-агрессор отбуксировала их ближе к берегам Крыма.

После начала полномасштабного вторжения оккупанты использовали «вышки Бойко» в военных целях. В частности, в качестве вертолетных площадок и для размещения радиолокационных станций, с помощью которых страна-агрессор мониторила ситуацию во всем Черном море.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Черное море Украинская разведка ГУР Вышки Бойко Буровые установки Война России против Украины спецоперация ГУР МО

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X