ГУР показало документальные кадры операции по освобождению «вышек Бойко» 11 сентября, 16:11 Украинские разведчики на одной из освобожденных буровых платформ (Фото:Головне управління розвідки МО України / Telegram)

Как сообщает пресс-служба ГУР в Telegram, на фотографиях — путь разведчиков-спецназначенцев по штормовой акватории на резиновых лодках, зачистка объектов и демонтаж вражеских средств разведки, столкновение с авиацией страны-террориста России, а также эвакуация Конана — защитника, который оказался за бортом и провел 14 часов в открытом море.



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Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram

Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram

Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram

Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram

Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram

Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram

Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram

Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram

Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram

11 сентября в ГУР рассказали, что Украина вернула под контроль «вышки Бойко» — буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов оккупированного Крыма в Черном море. После оккупации полуострова в 2014 году страна-агрессор отбуксировала их ближе к берегам Крыма.



После начала полномасштабного вторжения оккупанты использовали «вышки Бойко» в военных целях. В частности, в качестве вертолетных площадок и для размещения радиолокационных станций, с помощью которых страна-агрессор мониторила ситуацию во всем Черном море.