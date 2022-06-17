Направлялся к острову Змеиный. ВМС Украины поразили российский буксир с ЗРК ТОР на борту 17 июня, 09:54 Цей матеріал також доступний українською Буксир Черноморского флота РФ Василий Бех (Фото:Кадр видео Герасим Лейбович-Барский мл./YouTube)

В акватории Черного моря Военно-морские силы Украины поразили российский буксир Василий Бех, который направлялся к острову Змеиный.

Об этом сообщается на странице ВМС ВС Украины в Facebook.

Российский буксир транспортировал на Змеиный боеприпасы, вооружение и личный состав черноморского флота

«Даже наличие на борту зенитно-ракетного комплекса ТОР не помешало Военно-морским Силам Украины ВС Украины демилитаризовать российских захватчиков», — говорится в сообщении.

Видео дня

В социальных сетях также распространяться видео уничтожения буксира Василий Бех.



Обновлено. В результате удара ВМС Украины по буксиру Василий Бех поражено около 70% экипажа , судьба остальных — неизвестна, сообщили в Оперативном командовании Юг.

Читайте также: Оккупанты усиливают позиции на острове Змеиный и ищут варианты для высадки десанта на одесском побережье

Построенный на астраханском судоремонтном заводе буксир Василий Бех водоизмещением 1605 тонн был принят в состав черноморского флота РФ в 2017 году.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.