Направлялся к острову Змеиный. ВМС Украины поразили российский буксир с ЗРК ТОР на борту

17 июня, 09:54
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Буксир Черноморского флота РФ Василий Бех (Фото:Кадр видео Герасим Лейбович-Барский мл./YouTube)

Буксир Черноморского флота РФ Василий Бех (Фото:Кадр видео Герасим Лейбович-Барский мл./YouTube)

В акватории Черного моря Военно-морские силы Украины поразили российский буксир Василий Бех, который направлялся к острову Змеиный.

Об этом сообщается на странице ВМС ВС Украины в Facebook.

Российский буксир транспортировал на Змеиный боеприпасы, вооружение и личный состав черноморского флота

«Даже наличие на борту зенитно-ракетного комплекса ТОР не помешало Военно-морским Силам Украины ВС Украины демилитаризовать российских захватчиков», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/397786392388949

В социальных сетях также распространяться видео уничтожения буксира Василий Бех.

Обновлено. В результате удара ВМС Украины по буксиру Василий Бех поражено около 70% экипажа, судьба остальных — неизвестна, сообщили в Оперативном командовании Юг.

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https://www.youtube.com/embed/8542roRAbJo

Построенный на астраханском судоремонтном заводе буксир Василий Бех водоизмещением 1605 тонн был принят в состав черноморского флота РФ в 2017 году.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Черное море ВМС Украины Черноморский флот РФ Война России против Украины Остров Змеиный

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