Направлялся к острову Змеиный. ВМС Украины поразили российский буксир с ЗРК ТОР на борту
Буксир Черноморского флота РФ Василий Бех (Фото:Кадр видео Герасим Лейбович-Барский мл./YouTube)
В акватории Черного моря Военно-морские силы Украины поразили российский буксир Василий Бех, который направлялся к острову Змеиный.
Об этом сообщается на странице ВМС ВС Украины в Facebook.
Российский буксир транспортировал на Змеиный боеприпасы, вооружение и личный состав черноморского флота
«Даже наличие на борту зенитно-ракетного комплекса ТОР не помешало Военно-морским Силам Украины ВС Украины демилитаризовать российских захватчиков», — говорится в сообщении.
В социальных сетях также распространяться видео уничтожения буксира Василий Бех.
Построенный на астраханском судоремонтном заводе буксир Василий Бех водоизмещением 1605 тонн был принят в состав черноморского флота РФ в 2017 году.
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