Данилов предложил Западу план из четырех пунктов для выполнения Формулы мира 17 сентября, 00:51 Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Союзники Украины должны сформировать согласованную формулу собственного видения украинской победы, а также долгосрочно и на законодательном уровне закрепить военную помощь. Об этом написал в своей колонке на сайте Украинской правды секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его мнению, полноценное выполнение формулы мира президента Украины Владимира Зеленского зависит от четырех важных моментов.

В первую очередь Данилов предлагает союзникам сформировать согласованную формулу собственного видения украинской победы, что создает политическую ответственность. Это нужно для того, чтобы не произошло «распутывания сети помощи», а выполнение Формулы мира было более успешным и по возможности быстрым.

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«Во-вторых, учитывая избирательные политические циклы и возможное изменение конъюнктуры в Европе и США с точки зрения сохранения стабильности партнерства, дальновидным считается шаг по закреплению военной помощи Украине в долгосрочных циклах и законодательстве, — продолжает он.

Третья идея секретаря СНБО для партнеров Украины заключается в том, чтобы разработать и реализовать комплекс мер по нивелированию так называемой «усталости от войны».

«В-четвертых, осуществить перепланирование совместных мероприятий в рамках всех пунктов Формулы мира с точки зрения фактора времени и последовательности, имея в виду их возможный долгосрочный характер», — завершает Данилов свой план.

Зеленский представил Формулу мира из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре 2022 года. Она включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

12 сентября канцлер Германии Олаф Шольц выразил полную поддержку мирному плану президента Украины Владимира Зеленского.

12 августа глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что уже 58 государств поддерживают Формулу мира, представленную Владимиром Зеленским.