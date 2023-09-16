США не планируют объявлять о поставках Украине ракет ATACMS во время визита Зеленского в Вашингтон — СМИ 16 сентября, 10:11 Запуск ракеты ATACMS из РСЗО М270 в Южной Корее в 2017 году (Фото:Минобороны Республики Корея)

Администрация президента США Джо Байдена не планирует объявлять о решении относительно передачи Украине ракет ATACMS во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, который состоится на следующей неделе, сообщает Axious со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.

Собеседник Axios заявил, что в администрации Байдена до сих пор продолжаются дебаты о поставках Украине ракет ATACMS. По его словам, этот вопрос был поднят украинскими официальными лицами во время визита госсекретаря Энтони Блинкена в Киев на прошлой неделе.

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Сообщается, что Белый дом отказался от комментариев.

Ранее Кремль предупреждал, якобы поставки ракет большей дальности станет «красной линией», хотя издание напоминает, что США и их союзники уже предоставляли Украине другое оружие, о котором Москва заявляла то же самое, не вызвав при этом значительной эскалации со стороны России.

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Советник президента США по нацбезопасности Салливан заявлял, что 21 сентября в Белом доме состоится встреча Зеленского и Байдена. Он также заявлял, что США на следующей неделе могут объявить о новом пакете военной помощи Украине.

6 сентября США заявили, что передадут Украине боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams в рамках пакета помощи на $175 млн.

7 сентября США объявили о пакете помощи на сумму до $600 млн, включающем оборудование для поддержки средств ПВО и боеприпасы.

Ранее ABC News со ссылкой на источники сообщало, что США могут добавить в будущий пакет военной помощи Украине дальнобойные ракеты ATACMS. По данным The Wall Street Journal, Вашингтон может одобрить передачу Украине ограниченного количества ATACMS для помощи с контрнаступлением Сил обороны.

12 сентября CNN сообщало, что вероятность положительного решения по ATACMS сейчас «намного выше», чем раньше. Похожую информацию публиковал ряд других крупных западных СМИ.

В Пентагоне, однако, пока не подтверждают информацию о том, что Соединенные Штаты близки к решению о предоставлении Украине дальнобойных ракет.