Украина должна победить, а не просто не проиграть — Писториус 14 сентября, 01:47 Писториус и Зеленский (Фото:Verteidigungsministerium/Twitter)

Вопрос о том, на каких условиях должна быть закончена война и достигнут мир, может решать только Украина. Об этом в среду, 13 сентября, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, которого цитирует Укринформ.

Украинское медиа отмечает, что Писториус стал едва ли не первым немецким политиком, который сказал, что Украина должна именно победить, а не просто «не проиграть».

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По его словам, пока украинцы не будут в состоянии вести переговоры, страна будет нуждаться в западной помощи.

Что касается условий мира, то он назвал этот вопрос прерогативой Украины.

«В конце концов не нам решать, на каких условиях будет заключен мир, это будут решать украинцы, мы должны оставить этот вопрос им… Все остальное было бы нашей атакой на их суверенитет», — цитирует Писториуса Укринформ.

Россия, по мнению министра, о переговорах пока не думает и готова воевать еще много лет.

«Итак, пока нет оснований для видимых разговоров… Я не вижу никаких признаков этого», — приводит медиа слова главы минобороны ФРГ. Писториус, по его словам, не знает, ведутся ли предварительные переговоры по дипломатическим каналам, но не исключает этого.

12 сентября канцлер Германии Олаф Шольц выразил полную поддержку мирному плану президента Украины Владимира Зеленского, который был представлен на саммите G20 в ноябре 2022 года.

Формула из десяти пунктов включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.