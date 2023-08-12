Уже 58 стран поддержало украинскую Формулу мира — Ермак 12 августа, 03:50 Андрей Ермак (Фото:ОПУ)

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что уже 58 государств поддерживают Формулу мира, представленную Владимиром Зеленским.

«Пятая встреча с представителями иностранных дипучреждений по реализации Формулы мира Владимира Зеленского. Уже 58 стран с нами (на предыдущей встрече было 43 представителя государств)», — сообщил он.

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Президент Украины Владимир Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре 2022 года. Она включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

В конце марта во время обращения к Совету Европы он призвал провести саммит формулы мира по Украине в одной из столиц европейских стран.

Свои варианты мирного плана для Украины пытаются также представить Китай, Бразилия, Ватикан и представители стран Африки.

24 февраля 2023 года Министерство иностранных дел Китая обнародовало «мирный план» для урегулирования войны в Украине. Он состоял из 12 пунктов, среди которых: прекращение огня между Россией и Украиной, возобновление мирных переговоров, прекращение «односторонних санкций» против РФ, функционирование Черноморского зернового коридора, безопасность на АЭС и отказ от использования ядерного оружия.

30 апреля папа Римский Франциск сообщил о создании Ватиканом миротворческой миссии для прекращения войны России против Украины, однако она пока не обнародована.

10 мая президент Бразилии Лула да Силва заявил о желании посредничества между Украиной и Россией в мирных переговорах. Он заявил, что уже обсудил эту инициативу с руководством Китая и ОАЭ.

Ранее Лула да Силва призвал Соединенные Штаты прекратить военную поддержку Украины. По его словам, США и Европейский Союз должны «начать говорить о мире».

16 мая лидеры африканских стран выступили с новой инициативой по миру в Украине. Она предусматривает начало «переговоров» с Россией, даже если оккупационные войска не покинут территорию Украины. В начале июня в Киев и Москву собирается отправиться «миротворческая миссия», в которую войдут президенты ЮАР, Египта, Замбии, Республики Конго и Уганды.

В Офисе Зеленского отметили, что Украина готова выслушать все формулы мира, которые предлагают другие государства, но примененной может быть только украинская.