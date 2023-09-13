Формула Зеленского четко выражает стремление украинцев к миру и свободе от имперских фантазий Кремля — Шольц 13 сентября, 06:57 Олаф Шольц (Фото:BPA/Steffen Kugler/Handout via REUTERS)

Мирный план Владимира Зеленского четко выражает стремление украинцев к справедливому миру. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Укринформ.

«Мы все знаем, что сегодня никто в Европе так не стремится к миру, как украинцы. Ежедневно они защищают свою свободу, свою родину, свою жизнь от имперских, ослепленных историей властных фантазий властителя в Кремле. Мирный план, который президент Зеленский продвигает по всему миру, четко выражает это стремление к миру», — сказал Шольц.

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Он противопоставил это «псевдорешениям, в названии которых есть только «мир», ведь мир без свободы означает угнетение, а мир без справедливости называется диктатом.

Именно поэтому, по его словам, Германия полностью поддерживает требования Украины относительно справедливого мира, в том числе — предоставляя ей оружие.

«Мы будем продолжать поддерживать Украину в ее праве на самооборону столько, сколько потребуется. Я считаю, что это необходимо не только с политической и стратегической точки зрения, но и с точки зрения этики мира», — подчеркнул Шольц.

В феврале 2023 года свой «мирный план» представил Китай. Предложение состоит из 12 пунктов, среди которых: прекращение огня, возобновление мирных переговоров, прекращение «односторонних санкций» против РФ, функционирование Черноморского зернового коридора, безопасность на АЭС и отказ от использования ядерного оружия.

В мае свои идеи предложили и африканские лидеры. Этот «мирный план» также предусматривает начало «переговоров» со страной-агрессором Россией, даже если российские оккупационные войска не покинут суверенную территорию Украины.



12 сентября глава МИД Германии Анналена Бербок после визита в Украину сообщила, что Берлин будет призывать западных партнеров передать ВСУ больше зенитно-ракетных комплексов до зимы.



Усиление противовоздушной обороны Украины Бербок обсудит в частности с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

