Выезд студентов за границу. Кто не имеет на это права и какие документы необходимо иметь с собой

4 августа, 06:14
При каких условиях студенты могут уехать из Украины во время войны (Фото:facebook.com/DPSUkraine)

При каких условиях студенты могут уехать из Украины во время войны (Фото:facebook.com/DPSUkraine)

Во время войны в Украине, которая началась в результате российского вторжения, мужчинам призывного возраста, а также военнообязанным женщинам запрещено выезжать за границу. В то же время это не касается некоторых категорий педагогов.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Могут ли украинские студенты уезжать за границу

Это зависит от учреждения высшего образования, где обучается лицо. Студенты украинских ЗВО не имеют права выезжать за границу (если нет других оснований для этого), в то время, как студенты иностранных учебных заведений могут выезжать за пределы Украины во время войны.

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Выезд студентов за границу: документы

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Во время пересечения государственной границы Украины студенты должны показать работникам ГНС документы, подтверждающие факт обучения, а именно:

  • студенческий билет или студенческая виза;
  • или переведенные и нотариально заверенные документы о зачислении/обучении лица в зарубежном вузе;
  • военно-учетные документы с записью о предоставлении им отсрочки от призыва (призыва по мобилизации);
  • справка выдана территориальным центром комплектования и социальной поддержки для выезда за границу для соискателей профессионального высшего и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, которые учатся за границей по дневной или дуальной формам получения образования).

Кроме студентов, право на выезд за границу и отсрочку от мобилизации имеют преподаватели, аспиранты и некоторые другие категории педагогов.

Напомним, некоторые украинские студенты при определенных обстоятельствах все-таки могут быть мобилизованы в армию во время военного положения.

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Редактор: Лилия Витюк

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Теги:   Образование Мобилизация Студенты Призыв Обучение Война в Украине Запрет на выезд Иностранные студенты Выезд за границу Война России против Украины

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