С буквой Z на груди. Скандальная экспрофессор университета Драгоманова Евгения Бильченко поддержала войну против Украины 27 июня, 13:59 Цей матеріал також доступний українською Евгения Бильченко — экспреподаватель киевского педагогического университета, увольнение которой требовали студенты за антиукраинскую пропаганду (Фото:Скриншот YouTube Евгения Бильченко)

Экспреподаватель Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова Евгению Бильченко, чьего увольнения студенты добились из-за ее антиукраинской позиции, заметили в России. Она была одета в футболку с рашистской символикой.

Информацию об этом в своем Telegram-канале опубликовал активист Сергей Стерненко: «Помните, была ли такая преподавательница в НПУ Драгоманова Евгения Бильченко? Студенты требовали ее уволить за антиукраинскую пропаганду, но руководство вуза до последнего этого не делало. Наконец, под давлением общества выгнали. И правильно. Потому что сейчас Бильченко выглядит так. Это она на россии. Пусть там и подохнет».

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На снимке Бильченко позирует в футболке с буквой Z (символом поддержки российской аргессии против Украины), раскрашенной в цвета российского флага. Также в цветах она использовала резинки для волос.

Бывшая преподавательница университета Евгения Бильченко, которую уволили из-за антиукраинской пропаганды / Фото: Телеграмм-канал Сергея Стерненко

Напомним, в январе 2021 года профессор Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова в Киеве Евгения Бильченко спровоцировала скандал своими антиукраинскими высказываниями в Facebook - она назвала Украину "тоталитарной страной" и "онкобольной американской колонией".

25 января на сайте вуза опубликовали заявление главы Первичной профсоюзной организации работников Драгоманова Ивана Горбачука. Он назвал слова преподавательницы недопустимыми и добавил, что они « идут вразрез с моральными принципами и убеждениями коллектива».

Позже Бильченко заявила об угрозах . В интервью Сегодня преподавательница сказала, что ее угрожают убить и что она уже обратилась в полицию.

27 января 2021 года стало известно, что на седьмом году российской агрессии против Украины профессор Национального педагогического университета имени Драгоманова Евгения Бильченко вступила в российский Международный союз поэтов. Также в Сети появилось видео, где Бильченко выступала на канале террористов ДНР . Публично скандальная профессор заявляла, что ее может постигнуть судьба Олеся Бузины.

Летом стало известно, что профессора уволили из учебного заведения, а также ликвидировали кафедру, где она работала.

Позже уже бывшая профессор Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова в своем Facebook пожаловалась, что оказалась никому не нужна.

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