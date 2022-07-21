Теряют право на отсрочку. Кого из студентов могут мобилизовать в армию 21 июля, 01:13 Могут ли мобилизировать студентов во время военного положения (Фото:Библиотека КПИ / KPI Library via Facebook)

До 23 августа в Украине будет продолжатся общая мобилизация, когда призвать на фронт могут любого военнообязанного гражданина страны.

Законом Украины предусмотрены исключения для некоторых категорий личностей, которые не подлежат мобилизации или могут получить отсрочку. Среди людей, которые имеют это право, есть некоторые студенты, преподаватели и другие сотрудники образовательных учреждений.

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Согласно закону Украины призыву во время мобилизации на особый период не подлежат:

соискатели профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в высшем или профессиональном высшем заведении, научных учреждениях и организациях, заведениях общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

К слову, студенты и научные работники, которые обучаются или работают за границей на дуальной или дневной форме обучения также имеют право выезжать за границу Украины во время военного положения.

Напомним, недавно Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, который должен расширить список лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации. Согласно ему, право на отсрочку получат научные, научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования, трудоустроенных по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Кого из студентов могут мобилизировать во время военного положения

Студенты, которые окончили бакалавриат перед поступлением в магистратуру, временно не являются студентами, потому не получают отсрочку от мобилизации, поскольку не являются соискателями образования. Лица, которые выпустились с бакалаврата, но еще не успели стать студентами магистратуры, могут быть призваны в армию в переходной период. Списки студентов будут сформированы 1 сентября, после чего право на отсрочку возобновится, при условии, что лицо обучается на дневной или дуальной форме.

Напомним, ранее мы рассказывали, что лица, которые получили повестки, не могут быть сразу мобилизованными для укомплектования военных подразделений. Сначала они должны явиться в территориальный центр комплектации и социальной поддержки, чтобы уточнить актуальную информацию о себе, а также пройти военно-врачебную комиссию. В результате медосмотра медики примут решение, годен человек к военной службе или нет.

Ранее НВ рассказывал, из-за каких болезней военнообязанный может быть признан частично пригодным к службе или полностью непригодным.

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