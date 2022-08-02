Если мобилизацию продолжат. Кого не призовут в армию во время войны в Украине 2 августа, 05:24 Кто имеет право на отсрочку или освобождение от военной службы во время мобилизации (Фото:facebook.com/MinistryofDefence.UA)

В Украине военное положение и всеобщая мобилизация продлятся до 23 августа. Пока нет официальной информации о том, будут ли они продлены.

На основании заявлений политиков и военных экспертов, есть основания полагать, что парламент, вероятно, продлит военное положение и мобилизацию. Напомним, во время общей мобилизации на военную службу могут призвать всех военнообязанных граждан Украины, не входящих в категории лиц, не подлежащих призыву. Рассказываем, кого из украинцев не могут вызвать на службу в армию.

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Кого не призовут в армию во время мобилизации

Основания для освобождения от службы во время военного положения имеют:

лица, которые на период мобилизации и военное время забронированы государственными органами власти и другими госорганизациями, органами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и организациями;

лица, кого медкомиссия признала временно непригодным к службе по состоянию здоровья ( до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии);

до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии); мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет ( могут быть призваны на службу только по их согласию и только по месту жительства);

могут быть призваны на службу только по их согласию и только по месту жительства); мужчины и женщины, самостоятельно воспитывающие ребенка/детей до 18 лет ( могут быть призваны на службу только по их согласию и только по месту жительства);

могут быть призваны на службу только по их согласию и только по месту жительства); мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;

мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью ( с видами нарушений функций организма III-IV степени выражения);

с видами нарушений функций организма III-IV степени выражения); мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнюю ( 18 - 23 лет) ребенка с инвалидностью I или II группы;

18 - 23 лет) ребенка с инвалидностью I или II группы; мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, попечителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки ( в возрасте до 18 лет);

в возрасте до 18 лет); те, кто занимается постоянным уходом за лицами, нуждающимися в заботе ( если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход);

если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход); народные депутаты, депутаты Верховной Рады Крыма;

работники определенных органов: военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций; ВСУ; Министерства обороны; Службы безопасности Украины; Государственная служба специальной связи и защиты информации; Нацгвардии; Службы внешней разведки; Нацполиции; Госпогранслужбы; Нацгвардии; Национальное антикоррупционное бюро; налоговой милиции; Управление государственной охраны Украины; Государственное бюро расследований; Государственной исполнительной службы Украины, а также другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях;

беременные военнослужащие;

те, кто нуждается в отпуске по уходу за ребенком;

один из супругов, если оба проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка ( детей);

детей); учащиеся и преподаватели заведений профессиональной ( профессионально-технического) образования;

профессионально-технического) образования; научные, научно-педагогические и педагогические работники, при условии, что они работают в научных учреждениях и организациях, учреждениях высшего, профессионального высшего, профессионального ( профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0.75 ставки независимо от наличия у них ученого звания или ученой степени;

профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0.75 ставки независимо от наличия у них ученого звания или ученой степени; соискатели профессиональной ( профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;

профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования; женщины и мужчины, чьи близкие родственники ( муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной ( полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.



Призвать не могут лиц, имеющих противопоказания по состоянию здоровья или инвалидности. Ранее НВ рассказывал, по причине наличия каких болезней лицо может получить отсрочку от службы или быть освобожденным от нее.

Пригодность личности определяет военно-врачебная комиссия. В результате осмотра медики выносят свое решение о пригодности , ограниченной или непригодности кандидата на военную службу. Если призывник временно или на постоянной основе освобождается от мобилизации, ему выдают белый билет, подтверждающий это.

При этом лица, относящиеся к определенным категориям из вышеперечисленных, могут подлежать призыву по собственному желанию.

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