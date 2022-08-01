Война продолжается. Продолжат ли в Украине общую мобилизацию после 23 августа 1 августа, 20:09 Продолжат ли в Украине мобилизацию после 23 августа (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

После начала полномасштабного вторжения России в Украину было объявлено военное положение. Сначала его срок истек 25 мая, но Парламент продлил его до 23 августа.

Пока нет официальной информации, будет ли пролонгирована общая мобилизация и военное положение после 23 августа. Вероятно, Верховная Рада примет соответствующее решение, ведь и президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резников прогнозировали, что война будет продолжаться в самом оптимистичном случае до конца 2022 года.

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Также недавно специалист в области проблем международной безопасности Юрий Федоров в интервью НВ спрогнозировал, как будет развиваться война в Украине в ближайшие месяцы. Он рассказал, что на Харьковщине будет сохраняться нынешняя позиционная война до сентября-октября, а также охарактеризовал могут ли оккупанты иметь успехи в захвате всей Донецкой области.

Военное положение – это особый правовой режим, вводимый в стране или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости, ее территориальной целостности. Он также предусматривает возможность введения комендантского часа, пропускного режима, запрета проведения массовых мероприятий, проверки вещей и документов, конфискации имущества для нужд обороны с компенсацией владельцам, нарушение права на тайну переписки и телефонных разговоров.

Во время общей мобилизации в ряды армии могут призвать всех военнообязанных граждан Украины, которые не подпадают под категории лиц, не подлежащих призыву или имеющих право на отсрочку. Военнообязанными в Украине являются также женщины. С 1 октября некоторые из них будут обязаны встать на военный учет, после чего, как и мужчины, не смогут выезжать за границу без должного разрешения.

В июле в Минобороны рассказали, есть ли нехватка военных на фронте. Также в ВСУ объяснили, почему некоторым добровольцам отказывают в мобилизации, а призывают других лиц.

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