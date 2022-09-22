«По решению высшего военного руководства». В Украине запретили выезд за границу студентам иностранных университетов 22 сентября, 15:40 В Украине запретили выезжать за границу еще одной категории мужчин (Фото:facebook \ Государственная пограничная служба Украины)

С 14 сентября высшее военное руководство Украины отменило возможность мужчинам, являющимся студентами зарубежных ВУЗов, выезжать за границу во время военного положения.

Такое решение было принято из-за массовых подделок документов. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

«Раньше, по решению высшего военного руководства, студентам, которые учились за границей до 24 февраля, разрешали выезжать за пределы Украины для продолжения учебы, — пояснил Демченко. — Пограничники эту норму выполняли, обеспечивая пропуск. Однако в последние месяцы начались массовые подделки документов, которые якобы подтверждают обучение мужчин за границей».

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За июль-август пограничники обнаружили около 600 человек, которые использовали поддельные документы об обучении в зарубежных учебных заведениях для неправомерного выезда из Украины, сообщают в ГПСУ.

Также спикер назвал условие, при котором студентам могут восстановить право на выезд за границу: «Этот вопрос может быть решен, если внесут изменения в постановление правительства № 57». Согласно ему, мужчины-студенты иностранных учебных заведений не входят в перечень исключений, которым разрешено пересечение границы.

Напомним, недавно Залужный попросил Минобороны разрешить выезд за границу студентам. Позже МВД рассказали, какие документы нужны для выезда за границу мужчинам-студентам.

Впоследствии в Украине предложили разрешить мужчинам выезд за границу во время военного положения.

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