Решение суда. Можно ли временно непригодным к военной службе мужчинам выезжать из Украины 20 сентября, 12:32 Стало известно, могут ли уезжать из Украины временно непригодные мужчины (Фото:Генеральный штаб ВСУ \ facebook)

Существует перечень категорий мужчин, которым разрешен выезд из Украины во время военного положения. Однако известны случаи, когда такие лица жалуются на отказ работников пограничной службы давать им разрешение на пересечение границы.

Участник волонтерского движения Адвокаты ВСУ адвокат Роман Лихачев описал случай, когда мужчине, признанному временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья, отказали в пересечении границы. На пункте пропуска он предоставил работникам пограничной службы документы от врача-офтальмолога, подтверждающие его право на отсрочку от мобилизации, однако работники ГПСУ не разрешили ему выехать из Украины.

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Одесский окружной административный суд рассмотрел этот иск о признании противоправным решения работников ГПСУ и его отмене.

Согласно п. 2-6 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины , утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 г. № 57, в случае введения на территории Украины военного положения право на пересечение государственной границы также имеют военнообязанные лица, не подлежат призыву военную службу во время мобилизации.

Согласно абзацу 3 ч. 1 ст. 23 О О мобилизационной подготовке и мобилизации не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, признанные в установленном порядке в соответствии с выводом военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья.

То есть выезд мужчины за пределы Украины, который временно непригоден к военной службе, разрешается при наличии у него документов (в частности выводу военно-врачебной комиссии), подтверждающих его временную непригодность к воинской службы по состоянию здоровья и право на отсрочку сроком до шести месяцев. Соответствующее разъяснение находится на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины.

В результате суд постановил, что если лицо при пересечении границы предоставляет официальное заключение военно-врачебной экспертизы, подтверждающей, что этот военнообязанный временно непригоден к военной службе, работники ГНСУ не имеют оснований отказать ему в пересечении границы, ссылаясь исключительно на Указ Президента Украины от 24.02.2022 № 64/2022, как лицу, подлежащему призыву во время объявления мобилизации.

Напомним, ранее НВ рассказывал, что в Украине предлагают разрешить мужчинам выезд за границу во время военного положения.

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