Под залог и за донаты на ВСУ. В Украине предлагают разрешить мужчинам выезд за границу во время военного положения 15 сентября, 17:45 Мужчинам в Украине предлагают разрешить выезжать за границу под залог (Фото:facebook \ Район.Луцк)

Недавно в Украине зарегистрировали законопроект 8029, в котором предлагается предоставить мужчинам право выезжать за границу во время военного положения на условиях гарантированной финансовой поддержки Вооруженных Сил Украины.

«В настоящее время в открытых источниках говорится об уровне безработицы 35%. Есть огромное количество граждан без работы и возможности зарабатывать на себя, семью, не говоря о столь важной ныне поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — говорится в пояснительной записке законопроекта.

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В документе предлагают выложить в новой редакции статью 2 (Документы, дающие право гражданину Украины на выезд из Украины и въезд в Украину) Закона Украины О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины, а именно разрешить мужчинам выезжать за границу, если они предоставят следующие документы:

решение органа государственной власти об официальной командировке за границу ( в том числе для перевозки гуманитарных грузов); документы, удостоверяющие факт обучения или поступления на обучение в зарубежном учебном заведении; письменное согласование на выезд за границу от территориального центра комплектования и социальной поддержки; документы, подтверждающие:

наличие счета в одном из государственных банков Украины с гарантийным взносом в размере не менее 5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц ( который установлен на время выезда), средства из которого гражданин не может использовать за пределами Украины;

который установлен на время выезда), средства из которого гражданин не может использовать за пределами Украины; передачу соответствующему банку нотариально заверенного заявления о добровольной обязанности пополнять счет с гарантийным взносом денежными средствами в сумме, равной минимуму размера налогов с минимальной заработной платы ( на время пересчета), за каждый месяц ( или часть месяца) пребывания за границей во время действия в Украине военного положения;

на время пересчета), за каждый месяц или часть месяца) пребывания за границей во время действия в Украине военного положения; разрешение отчислять со счета с гарантийным взносом предусмотренную в этом абзаце минимальную сумму на специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины по истечении каждого месяца, в течение которого гражданин находился за пределами Украины во время действия военного положения ( или если гражданин не уведомил банк о возвращении в Украину).

То есть вышеперечисленным лицам необходимо будет внести гарантийный взнос в государственный банк в сумме 5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц ( на сегодня это 13 тыс. грн), с которого ежемесячно сумма, равная налогам с минимальной зарплаты ( 2697,5 грн) будет перечисляться на счет ВСУ.

Для въезда в Украину назад, такие граждане (не имеющие оснований для получения отсрочки от мобилизации) должны будут предоставить подтверждение уплаты указанных выше сумм или уплатить на специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины сумму, равную 10 размерам прожиточного минимума для трудоспособных граждан (официально установленных в Украине на день въезда в Украину), за каждый месяц пребывания за пределами Украины во время действия военного положения.

«Помимо лиц, указанных в части четвертой настоящей статьи, право выезда за пределы Украины во время действия военного положения может быть предоставлено и другим категориям граждан, определенных Кабинетом Министров Украины», — говорится в сравнительной таблице.

Также предлагают добавить в статью 3 следующий пункт: «Запрещено препятствовать гражданам Украины выезжать из Украины, если они не входят в категории, которым законодательными или иными нормативными актами установлен запрет на выезд за границу, или если они предоставили документы, необходимые для выезда из Украины в условиях военного положения в соответствии с частью четвертой статьи 2 настоящего Закона».

Законопроект № 8029 направлен на рассмотрение профильного комитета ВРУ.

Напомним, ранее НВ рассказывал, что осенью в Украине на пограничных автомобильных пунктах пропуска заработает электронная очередь. Благодаря этой системе перевозчики смогут предварительно записаться и приехать на пункт пропуска в заранее назначенное время.

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