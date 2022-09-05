В МВД рассказали, какие документы нужны для выезда за границу мужчинам-студентам — список

5 сентября, 15:32
Поделиться:
Во время военного положения в Украине мужчинам 18−60 лет запрещено выезжать за границу (Фото:Людовиц Марин/Pool via REUTERS)

Во время военного положения в Украине мужчинам 18−60 лет запрещено выезжать за границу (Фото:Людовиц Марин/Pool via REUTERS)

Студенты, которые учатся за границей и не успели вовремя продолжить обучение из-за войны, имеют право на выезд из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook.

«Мужчины-студенты, которые учатся за границей на дневной или дуальной форме обучения, и не смогли вовремя продолжить обучение из-за войны, поскольку находились в Украине — имеют право на выезд», — говорится в сообщении пресс-службы.

Видео дня

Читайте также:
Мужчина с повесткой в военкомат в кармане пытался выехать в Молдову в товарном вагоне

Министерство уточняет, что для въезда необходимы:

  • студенческий билет или студенческая виза;
  • переведенные и нотариально заверенные документы, подтверждающие обучение в иностранном вузе;
  • военно-учетные документы с записью о предоставлении отсрочки от призыва;
  • справку, выданную территориальным центром комплектования и социальной поддержки для выезда за границу соискателей образования за границей.
https://www.facebook.com/watch/?v=500120798592889
Читайте также:
Маргарита Татарова
Маргарита Татарова
Всеобщая мобилизация: ответы на часто задаваемые вопросы

Во время военного положения в Украине мужчинам 18−60 лет запрещено выезжать за границу, однако существует ряд исключений, если лица имеют для этого законные основания.

НВ публиковал список, кому из мужчин разрешено пересекать границу во время войны в Украине.

19 августа Кабмин объявил, что разрешает представителям бизнеса выезжать за границу во время военного положения. В правительстве также объяснили, при каких условиях это возможно.

https://www.youtube.com/embed/V7TgCOf_C9k
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Студенты Обучение Выезд за границу

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X