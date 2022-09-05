В МВД рассказали, какие документы нужны для выезда за границу мужчинам-студентам — список 5 сентября, 15:32 Во время военного положения в Украине мужчинам 18−60 лет запрещено выезжать за границу (Фото:Людовиц Марин/Pool via REUTERS)

Студенты, которые учатся за границей и не успели вовремя продолжить обучение из-за войны, имеют право на выезд из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook.

«Мужчины-студенты, которые учатся за границей на дневной или дуальной форме обучения, и не смогли вовремя продолжить обучение из-за войны, поскольку находились в Украине — имеют право на выезд», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Министерство уточняет, что для въезда необходимы:

студенческий билет или студенческая виза;

переведенные и нотариально заверенные документы, подтверждающие обучение в иностранном вузе;

военно-учетные документы с записью о предоставлении отсрочки от призыва;

справку, выданную территориальным центром комплектования и социальной поддержки для выезда за границу соискателей образования за границей.

Во время военного положения в Украине мужчинам 18−60 лет запрещено выезжать за границу, однако существует ряд исключений, если лица имеют для этого законные основания.

НВ публиковал список, кому из мужчин разрешено пересекать границу во время войны в Украине.

19 августа Кабмин объявил, что разрешает представителям бизнеса выезжать за границу во время военного положения. В правительстве также объяснили, при каких условиях это возможно.

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