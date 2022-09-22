Во время войны. В каких случаях мужчинам с инвалидностью могут отказать в выезде за границу 22 сентября, 02:50 Могут ли мужчинам с инвалидностью запретить выезд из Украины (Фото:facebook \ Министерство обороны Украины)

Рассказываем, в каких случаях лица с инвалидностью не могут уезжать из Украины во время действия военного положения.

Лицо с инвалидностью не может уехать за границу Украины, если документы, подтверждающие ее инвалидность, были получены за границей. Об этом рассказали в ГПСУ.

Если на территории Украины введено военное положение, лица с инвалидностью имеют право пересекать государственную границу при наличии справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (форма первичной учетной документации № 157-1/о) или удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, у которых указана группа и причина инвалидности, или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

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Еще один случай связан с тем, что в Украине разрешили лицам, обладающим третьей группой инвалидности, мобилизоваться на военную службу по собственному желанию. Если такие лица становятся военнослужащими, они не подлежат выезду за границу на общих основаниях выезда подлежащих мобилизации мужчин.

Ранее НВ рассказывал, можно ли временно непригодным к военной службе мужчинам уезжать из Украины.

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