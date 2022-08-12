Залужный попросил Минобороны разрешить выезд за границу студентам — нардеп

12 августа, 22:11
Валерий Залужный (Фото:Валерий Залужный/Facebook)

Валерий Залужный (Фото:Валерий Залужный/Facebook)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился в Министерство обороны с просьбой на особый период разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву во время мобилизации, среди которых студенты.

Об этом в пятницу, 12 августа, написала в Facebook народный депутат от Слуги народа и член образовательного комитета Юлия Гришина.

«Важный подарок на День молодежи от нашего лучшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного! Сегодня Министерство обороны получило от него обращение с просьбой разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации на особый период. Это, в частности, студенты!» — заявила нардеп.

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По словам Гришиной, теперь решение должны принять министр обороны Алексей Резников и правительство.

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Ранее Юлия Гришина писала, что от студентов иностранных вузов поступает много обращений о том, что Госпогранслужба якобы запретила им выезд. Она уточнила, что студенты, которые на момент начала мобилизации учились в иностранных вузах, могут выехать за границу со справкой от центра комплектования.

Нардеп объясняла, что студенты иностранных вузов смогли выезжать из Украины во время военного положения после обращения Валерия Залужного к ГПСУ, после которого военкоматам поручили выдавать им разрешение.

"…Однако когда появилось большое количество поддельных документов и пограничники начали тщательно проверять документы, оказалось, что военкоматы в том числе выдавали справки не только тем, кто учился за границей по состоянию на 24.02, как распорядился Залужный, но и тем, кто поступил после начала мобилизации и не должен был получать документ", — сообщала она.

12 августа президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения с 23 августа еще на три месяца.

Во время военного положения военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.

С 1 октября 2022 года представительницы некоторых профессий и специальностей должны будут стать на учет. После этого на них как на военнообязанных тоже будет распространяться ограничение на выезд.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Мобилизация Верховная Рада Военное положение Министерство обороны Украины Кабинет министров Украины Студенты Призыв Валерий Залужный Выезд за границу

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