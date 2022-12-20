Вторжение Беларуси в Украину будет самоубийством для Лукашенко, и он это понимает — украинская разведка

20 декабря, 15:26
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Александр Лукашенко (Фото:Vahram Baghdasaryan/Photolure via REUTERS)

Александр Лукашенко (Фото:Vahram Baghdasaryan/Photolure via REUTERS)

Беларусский Диктатор Александр Лукашенко на данный не готов принять участие в полномасштабном вторжении в Украину, поскольку это решение было бы самоубийством для его режима.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телеканала Freedom.

Он подчеркнул, что Лукашенко продолжает поддерживать российских оккупантов вооружением и техникой.

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«Что касается полномасштабного участия в наземной операции мы не видим готовности режима Лукашенко идти на этот самоубийственный шаг, но помощь другого характера — вооружением, техникой, тяжелой техникой, боекомплектами — да, диктатор Лукашенко готов и оказывает такую помощь», — сказал Юсов.

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Он добавил, что Лукашенко также готов превратить Беларусь в один большой полигон для обучения российских мобилизованных для будущего участия в войне против Украины.

Представитель ГУР подтвердил, что один из основных факторов, почему Беларусь не вступила в войну против Украины — нежелание беларусских военных, которые в случае получения такого преступного приказа, намерены массово сдаваться в плен.

«Это было бы самоубийством — и политическим, и оборонным. И если бы это произошло, то при таком сценарии режиму Лукашенко было бы намного хуже, чем сейчас», — сказал Юсов.

Он добавил, что Лукашенко это понимает и поэтому ограничивается проведением маневров, делает громкие политические заявления, но непосредственно в полномасштабную войну против Украины не вступает.

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20 декабря командующий Объединенными силами Сергей Наев заявил, что уровень угрозы вторжения РФ из Беларуси растет.

Ранее он предупреждал о желании российского диктатора Владимира Путина использовать беларусскую армию для нового наступления на Киев.

В понедельник, 19 декабря, российский и беларусский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Минске.

По итогам встречи, которая длилась два с половиной часа, самопровозглашенный «президент» Беларуси заявил пропагандистам, что они с Путиным «обсудили весь комплекс вопросов беларусско-российских отношений» и «дальше будет легче».

https://www.youtube.com/watch?v=4GMHcm5sKMU&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Беларусь Александр Лукашенко Военная агрессия Война России против Украины

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