США отслеживают размещение российских войск в Беларуси — Белый дом 20 декабря, 06:11 Российская техника в Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

США отслеживают размещение русских войск на территории Беларуси. Угроза наступления из Беларуси остается.

Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан Пьер, пишет Укринформ.



«Нас давно беспокоит роль Беларуси в российской агрессии. Мы продолжаем пристально смотреть за стратегией внедрения силы Россией. Это то, что мы делали и дальше делать, в том числе в Беларуси», — заявила она.

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Представительница Белого дома подчеркнула, что США продолжают поддерживать тесный контакт с Украиной, противостоящей российской агрессии.