США отслеживают размещение российских войск в Беларуси — Белый дом

20 декабря, 06:11
Поделиться:
Российская техника в Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Российская техника в Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

США отслеживают размещение русских войск на территории Беларуси. Угроза наступления из Беларуси остается.

Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан Пьер, пишет Укринформ.

«Нас давно беспокоит роль Беларуси в российской агрессии. Мы продолжаем пристально смотреть за стратегией внедрения силы Россией. Это то, что мы делали и дальше делать, в том числе в Беларуси», — заявила она.

Видео дня

Читайте также:
Путин прилетел к Лукашенко, чтобы обсудить вопрос самостоятельно существования Беларуси — Подоляк
Читайте также:
Россия перебросила еще 60 единиц техники в Беларусь — Беларускі Гаюн

Представительница Белого дома подчеркнула, что США продолжают поддерживать тесный контакт с Украиной, противостоящей российской агрессии.

Читайте также:
Бред о «планах» НАТО захватить Беларусь. Лукашенко соврал, что с Донбасса должна была «начаться война против России»
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Беларусь Украина-Беларусь Украина-США Война в Украине Россия-Беларусь Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X