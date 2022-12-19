Путин в Минске впервые за три года. Чего ждать от его встречи с Лукашенко и будут ли диктаторы обсуждать новое наземное вторжение РФ 19 декабря, 12:13 Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото:president.gov.by)

В понедельник, 19 декабря, российский диктатор Владимир Путин встретится в Минске с Александром Лукашенко. Хотя за последний год они провели множество переговоров, для Путина это первый визит в столицу Беларуси за последние три года.

2 декабря диктаторы провели очередной телефонный разговор, однако в Минске Путин не был с июня 2019 года. Лукашенко же с февраля 2022 года неоднократно бывал в России и встречался с российским диктатором на других площадках, в странах зоны влияния РФ.

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Формально «рабочая командировка» Путина в Минск состоится по приглашению Лукашенко, в Кремле главной темой встречи назвали «интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства». В администрации Лукашенко сообщили, что диктаторы собираются обсудить «вопросы безопасности, экономического взаимодействия, меры реагирования на возникающие вызовы, а также наиболее актуальные вопросы белорусско-российской интеграции». После переговоров запланирована пресс-конференция.

На деле же сегодняшняя встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится на фоне многочисленных предупреждений Украины о том, что Россия, вероятно, готовит новое масштабное наземное наступление в начале 2023 года. В интервью журналу The Ecnomist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предположил, что оно может произойти в январе-марте 2023 года, включая повторную попытку наступления на Киев с белорусского направления.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на встрече с Лукашенко Путин, скорее всего, продолжит попытки вовлечь Беларусь в войну против Украины. «На наш взгляд, в ходе этой встречи будут отрабатываться вопросы дальнейшей агрессии против Украины и более широкого привлечения вооруженных сил Республики Беларусь к операции против Украины, в частности, по нашему мнению, и на суше», — сказал генерал в недавнем интервью.



Советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка напомнил в интервью Радио НВ, что Путин уже достаточно давно обещал Лукашенко приехать в Минск.

«Эта встреча планировалась и в 2020, и в 2021, и в начале 2022 года. Но Путин всегда отказывался. То объяснял это вопросами безопасности, то говорил, что еще не пришло время. Но сейчас как будто Путин согласился на этот запрос Лукашенко, таким образом давая ему фору, некий кредит признания, что Лукашенко не просто марионетка, а очень важный союзник», — поясняет Вячорка. Он также «стопроцентно» уверен, что диктаторы будут обсуждать «не цветочки, не экономическое сотрудничество, а будут говорить о военных делах». «И здесь вопрос один. Будет ли разговор о вхождении белорусских военных, еще об одной наземной операции с белорусской территории на Киевщину и на северные области Украины?» — констатирует Вячорка.

В то же время журналист Виталий Портников считает, что если бы Путину нужно было усиливать давление на Лукашенко, «ему гораздо комфортнее было бы делать это на собственной территории, а не в Беларуси».

«У российского президента есть масса возможностей снова и снова приглашать белорусского коллегу в гости, а вот у Лукашенко возможности отказываться от путинских приглашений нет, он полностью зависит от политической и экономической поддержки Москвы», — напомнил Портников в колонке для Радио Свобода.

По мнению журналиста, для этого есть две причины. «Во-первых, мест для официальных визитов в Путина не так много, а „государственную деятельность“ изображать надо. Каждый визит для Путина — демонстрация того, что международная изоляция России провалилась, просто теперь российские руководители общаются с „настоящими друзьями“. А Александр Лукашенко это вообще приятель номер один», — поясняет Виталий Портников.

Во-вторых, убежден он, визит Путина необходим самому Лукашенко. После фальсификации президентских выборов 2020 года и подавления народных протестов у Лукашенко еще большие проблемы с легитимностью, чем у Путина. Лукашенко не признает президентом Беларуси большинство государств цивилизованного мира, даже их послы не вручают ему верительные грамоты. Таким образом, приезд Путина в Минск — еще одна «демонстрация легитимности», визит «президента президенту».



Аналитики Институте изучения войны (ISW) полагают, что встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко является частью новых усилий российской власти, направленных на создание почвы для следующего этапа войны — включая возможную активизацию наступательных операций РФ в Украине зимой 2022/2023.

Однако способность российской армии, даже усиленной элементами белорусских вооруженных сил, подготовить и провести эффективные крупномасштабные механизированные наступательные операции в ближайшие несколько месяцев остается сомнительной, пишут аналитики ISW, ссылаясь на несколько мнений других военных экспертов. Они приводят несколько аргументов в пользу такой оценки:

личный состав, который Россия формирует из мобилизованных резервистов и осенних призывников, не будет достаточно готов для проведения быстрого и эффективного механизированного наступления;



попытки России сохранить оснащение сил, которыми она в настоящее время воюет в Украине, достаточным количеством танков, артиллерии, ударных средств дальнего действия и другой необходимой техникой, вряд будут настолько успешны и своевременны, чтобы оснастить еще и новые крупные силы для наступательных операций нынешней зимой.

Несмотря на это, Путин может отдать приказ о возобновлении крупномасштабных наступательных операций зимой, однако важно «не переоценивать вероятные возможности российских или объединенных российско-белорусских сил для успешного проведения таких операций», подчеркивают в ISW. Аналитики Института также продолжают считать маловероятным, что Лукашенко согласится направить белорусские вооруженные силы (которые также необходимо переоснастить) для вторжения в Украину.

