«Слабое место». Почему Путин еще не бросил Беларусь в бой против украинцев — Бессмертный 20 декабря, 12:15 Эксклюзив НВ Диктаторы Путин и Лукашенко 19 декабря в Минске (Фото:Sputnik/Konstantin Zavrazhin/Pool via REUTERS)

Дипломат Роман Бессмертный в эфире Радио НВ назвал ключевой довод, почему российский диктатор Владимир Путин пока не задействует белорусскую армию в наземных операциях войны против Украины.

«Одна из причин, почему они не бросают Беларусь в бой, потому что Беларусь, как и Крым, — это слабое место в тактике Генштаба РФ. Этот шаг и слабость силы может привести к моментальному поражению московского фюрера в этой войне. <...> Это то, что сдерживает, потому что встречным ударом это все будет разбито очень быстро и откроет ворота, чтобы снести режим диктатора [Александра] Лукашенко. А дальше все посыплется, как карточный домик», — отмечает Бессмертный.

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Институт изучения войны убежден, что участие белорусской армии в войне против Украины остается маловероятным.

Американские аналитики считают, что по итогам встречи в Минске 19 декабря Путину, вероятно, не удалось склонить Беларусь к дальнейшим интеграционным уступкам. Командующий Объединенными силами Сергей Наев заявил, что уровень военной угрозы из Беларуси растет, потенциала сконцентрированных там сил сейчас достаточно для проведения тактических действий.

Ранее командующий Объединенными силами предупредил о желании Путина использовать белорусскую армию для нового наступления на Киев.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление, в том числе с территории Беларуси.