Новая неудача Путина? Чего (не) добился российский диктатор на встрече с Лукашенко — анализ переговоров от ISW 20 декабря, 09:05 Лукашенко и Путин выходят на пресс-конференцию к журналистам в Минске, 19 декабря 2022 (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Kremlin via REUTERS)

По итогам встрече в Минске 19 декабря Владимиру Путину, вероятно, не удалось склонить Беларусь к дальнейшим интеграционным уступкам. Участие белорусской армии в войне против Украины остается маловероятным.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 19 декабря.

В ходе встречи в Минске 19 декабря Александр Лукашенко, вероятно, отклонил попытки российского диктатора Владимира Путина принудить Беларусь к дальнейшим интеграционным уступкам, полагают эксперты ISW. Они отмечают, что Путин и Лукашенко воздержались от публичного обсуждения российского вторжения в Украину, при этом оба лидера отметили, что Беларусь якобы сталкивается с западной угрозой. Путин заявил, что РФ готова участвовать в инициативе Лукашенко по подготовке экипажей боевых самолетов армии Беларуси, «которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью» — якобы в связи с «обострением» ситуации на внешних границах Союзного государства. Ранее аналитики ISW предполагали, что Лукашенко использует риторику защиты белорусских границ «от Запада и НАТО», чтобы избежать участия в российском вторжении в Украину. Ранее Лукашенко уже использовал схожие намеки о возможном размещении ядерного оружия в Беларуси — тоже в контексте предполагаемой «западной агрессии». После встречи с Путиным Лукашенко также отметил, что Беларусь поставила «на боевое дежурство» переданные Россией комплексы С-400 и Искандер. Путин при этом заявил, что оба диктатора обсуждали формирование единого оборонного пространства.

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ISW продолжает считать, что участие Беларуси в путинской войне против Украины остается маловероятным. Тот факт, что Путин, похоже, принял тезисы Лукашенко [о первоочередной необходимости защиты Беларуси от мнимой «западной агрессии"], не убедив его скорректировать их, косвенно подтверждает эту оценку, констатируют эксперты Института. «Лукашенко, скорее всего, должен был бы скорректировать свою риторику, чтобы дать своему народу некое благовидное объяснение того, почему он вдруг отвернулся от фиктивной угрозы вторжения НАТО, которую он сам сфабриковал, чтобы присоединиться к путинскому катастрофическому вторжению в Украину», — считают аналитики ISW.

Кремль также попытался скрыть вероятные первоначальные намерения Путина оказать давление на Лукашенко, чтобы заставить его пойти на дальнейшие уступки в отношении интеграции Беларуси с РФ. Путин, в частности, заявил, что «у России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать», подразумевая Беларусь. Это заявление последовало за заверениями Лукашенко о независимости и полном суверенитете Беларуси от 16 декабря — и, похоже, является защитной реакцией на комментарии белорусского диктатора. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также заявил, что Путин ездил в Беларусь, не для того, чтобы убедить Лукашенко присоединиться к войне, отметив, что такие предположения необоснованны и «глупы». Аналитики ISW признают, что столь же категорично Песков отрицал и намерение Путина вторгнуться в Украину за несколько дней до начала наступления. Однако нынешнее отрицание обсуждаемых целей Путина в Минске, скорее всего, «является попыткой скрыть отчаянное желание Путина вовлечь Лукашенко в войну — и, похоже, новую неудачу в стремлении этого добиться».

ISW констатирует конфликт «ДНР» с другими пророссийскими силами — в т. ч. относительно основных административных функций. Это свидетельствует об отсутствии сплоченности между оккупационными «администрациями» на различных оккупированных территориях Украины, считают аналитики Института. Так, один из крымских ставленников России в Крыму — тамошний «глава» Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Анатолий Цуркин 18 декабря опубликовал открытое обращение к главарю «ДНР» Денису Пушилину, в котором призвал его «урегулировать незаконные, безосновательные действия, которые устраивают на территории „ДНР“ сотрудники [нелегитимных] силовых подразделений полиции „ДНР“, ОБЭП „ДНР“, военной комендатуры „ДНР“ и других ведомств». Цуркин указал, что боевики «ДНР» массово, без особых причин, задерживают грузовые автомобили, а также под надуманными основаниями изымают личные документы водителей и незаконно конфискуют автомобили.

В ISW полагают, что жалобы Цуркина, вероятно, отчасти связаны с усилением давления в процессе поиска альтернативных логистических маршрутов из России в Крым из-за повреждения моста через Керченский пролив. Кроме того обращение Цуркина к Пушилину символизирует «растущие трения между „ДНР“ и другими аффилированными с Россией группировками», о которых ранее уже сообщал ISW. Вероятно, Пушилин в целом не поддерживает эффективные контакты с другими оккупационными «органами власти» и, следовательно, усложняет логистику между «ДНР» и другими оккупированными территориями, полагают эксперты Института.

Игорь Гиркин (Стрелков) 19 декабря разразился новой порцией резкой критики относительно действий российских вооруженных сил в войне против Украины. Он заявил о неспособности РФ защититься от украинских контрнаступлений; подробно перечислил обстоятельства, которые привели к этим провалам; а также указал на неспособность российского руководства, СМИ и «военкоров» разобраться в ситуации. Гиркин заявил, что российским силам придется оставить еще больше захваченных городов и даже целых областей Украины, поскольку они не смогут противостоять возможному зимнему контрнаступлению ВСУ. ISW указывает, что ранее самые пессимистичные для армии РФ прогнозы Гиркина нередко были «на удивление точными» — в том числе его критика неспособности РФ эффективно собрать «добровольцев» в мае, что вылилось в нынешние мобилизационные усилия России, а также предостережения о непропорционально высокой цене, заплаченной россиянами за захват Лисичанска, и о сохраняющейся уязвимости российских логистических линий для ударов HIMARS по всему театру военных действий.

Боевики ЧВК Вагнера, вероятно, выстроили свою наступательную модель вокруг тактической жестокости, чтобы воспользоваться особенностями своих военнослужащих — плохо обученных недавних заключенных. Министерство обороны Великобритании сообщило 19 декабря, что «вагнеровцы» продолжают истощать украинские силы вокруг Бахмута и что ЧВК следует особой тактике, основанной на том, что ее наемниками в основном являются бывшие заключенные. В частности Минобороны Великобритании отметило, что командование ЧВК Вагнера пользуется склонностью таких новобранцев к жестокому поведению. Ранее ISW неоднократно сообщал о том, что «вагнеровцы"выполняют в основном истощающую роль в операциях под Бахмутом, не будучи в состоянии занять значительную территорию, однако эффективно сковывая украинские силы необходимостью обороны.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

российские силы продолжают ограниченные контратаки вдоль линии Сватово-Кременная, тогда как ВСУ наносят удары по российским тыловым позициям в Луганской области;



сообщается, что 18 декабря российские силы потеряли позиции к югу от Бахмута, однако продолжают наземные атаки в районе Бахмута и Донецка;

украинские официальные лица сообщили, что российские силы отводят некоторые подразделения из районов вдоль восточного ( левого) берега Днепра в Херсонской области;

левого) берега Днепра в Херсонской области; финансист ЧВК Вагнера Евгений Пригожин продолжает усилия по превращению своей наемнической группировки в полугосударственную организацию;

российские оккупационные « власти» продолжают ограничивать передвижение людей на оккупированных территориях Украины и применять тактику запугивания общества.

Карта боевых действий: наступление ВСУ на юге и на северо-востоке Украины, бои на Донбассе и битва за Бахмут

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW