«Совершенно логическое решение». Рахманин объяснил, почему ВСУ покинули Лисичанск

4 июля, 11:26
Эксклюзив НВ
3 июля украинские военные вышли из Лисичанска (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

3 июля украинские военные вышли из Лисичанска (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Вооруженные силы Украины отступили из Лисичанска, ведь существовал риск окружения группировки, а смысла удерживать город не было, рассказал в эфире Радио НВ народный депутат, член комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин.

«После долгих кровопролитных боев, когда была прорвана оборона Вооруженных сил в районе Тошковки и охвачена Врубовка, произошло продвижение в направлении Горского, Золотого, возникла достаточно серьезная угроза окружения группировки. Тогда было принято абсолютно логическое решение отступать на вторую линию обороны — Северск — Соледар — Бахмут», — объяснил Рахманин.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=vjL3I_u4H8M&t=216s

По словам нардепа, бои в Лисичанске не преследовали цель удержания города:

«В этой ситуации, с военной точки зрения, никакой логики удерживать этот город уже не было. Эти бои, продолжавшиеся в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, [Волчояровки], самого Лисичанска — это были бои, которые прикрывали отход нашей группировки в сторону Северска, Бахмута для того, чтобы сохранить подавляющее большинство личного состава и значительную часть вооружений, чтобы те части и подразделения, которые сражались в Луганской области, могли с наименьшими потерями отступить на вторую линию обороны».

Читайте также:

Оккупанты продолжают уничтожать захваченный Лисичанск из артиллерии (Фото:Сергей Гайдай/Telegram) Войска РФ захватили Белогоровку, в Лисичанске оккупанты разрушают все уцелевшее — Гайдай

В Генеральном штабе ВСУ 3 июля заявили, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного превосходства российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе дальнейшая оборона города привела бы к роковым последствиям.

Впоследствии президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не отдает свои территории: «Мы вернемся благодаря нашей тактике, благодаря наращиванию поставок современного оружия».

В Минобороны Британии сообщили, что после захвата Лисичанска Россия сосредоточится на Донецкой области.

Редактор: Юлия Козина

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Лисичанск Сергей Рахманин Радио НВ Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Прощения не будет: Нацполиция, как говорит ее глава Игорь Клименко, задокументировала более 19 тыс. военных преступлений россиян, совершенных во время полномасштабной войны (Фото:Александр Медведев / НВ)
«Мы потеряли много семей полицейских» /
Как правоохранители работают в зонах боев и документируют зверства РФ — интервью НВ с главой Нацполиции
4 июля, 10:12
События
Гетман Павел Скоропадский (справа) с руководителем своей охраны Николаем Сахно-Устимовичем возле штаб-квартиры главнокомандующего германскими войсками Германа Эйхгорна, Киев, 1918 год. (Фото:Укрінформ)
«Великороссы в Украине невыносимы» /
Гетман Скоропадский — о российских либералах, которые в 1918-м бежали от большевистского террора в Киев
4 июля, 08:32
Политика
Роберт Таибби: «Иногда пауза необходима для перезагрузки отношений» (Фото:lightwavemedia/Depositphotos)
Иногда это необходимо. Четыре причины разъехаться
Роберт Таибби
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X