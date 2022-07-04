«Совершенно логическое решение». Рахманин объяснил, почему ВСУ покинули Лисичанск 4 июля, 11:26 Эксклюзив НВ 3 июля украинские военные вышли из Лисичанска (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Вооруженные силы Украины отступили из Лисичанска, ведь существовал риск окружения группировки, а смысла удерживать город не было, рассказал в эфире Радио НВ народный депутат, член комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин.



«После долгих кровопролитных боев, когда была прорвана оборона Вооруженных сил в районе Тошковки и охвачена Врубовка, произошло продвижение в направлении Горского, Золотого, возникла достаточно серьезная угроза окружения группировки. Тогда было принято абсолютно логическое решение отступать на вторую линию обороны — Северск — Соледар — Бахмут», — объяснил Рахманин.

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По словам нардепа, бои в Лисичанске не преследовали цель удержания города:

«В этой ситуации, с военной точки зрения, никакой логики удерживать этот город уже не было. Эти бои, продолжавшиеся в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, [Волчояровки], самого Лисичанска — это были бои, которые прикрывали отход нашей группировки в сторону Северска, Бахмута для того, чтобы сохранить подавляющее большинство личного состава и значительную часть вооружений, чтобы те части и подразделения, которые сражались в Луганской области, могли с наименьшими потерями отступить на вторую линию обороны».

В Генеральном штабе ВСУ 3 июля заявили, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного превосходства российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе дальнейшая оборона города привела бы к роковым последствиям.

Впоследствии президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не отдает свои территории: «Мы вернемся благодаря нашей тактике, благодаря наращиванию поставок современного оружия».

В Минобороны Британии сообщили, что после захвата Лисичанска Россия сосредоточится на Донецкой области.

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