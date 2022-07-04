После захвата Лисичанска Россия сосредоточится на Донецкой области — Минобороны Британии

4 июля, 09:03
Бои на Донбассе будут ожесточенными и изнурительными (Фото:Генштаб)

Бои на Донбассе будут ожесточенными и изнурительными (Фото:Генштаб)

По информации Министерства обороны Великобритании, украинские силы отошли из Лисичанска, отступив на подготовленные оборонительные позиции.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что ранее минобороны России заявило, что завершило окружение Лисичанска и установило полный контроль над городом.

Бои в городе и вокруг него в Луганской области за последнюю неделю усилились, и российские войска уверенно продвигаются вперед.

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«Город был последним оставшимся крупным населенным пунктом Луганской области, находящимся под контролем Украины. Теперь внимание России почти наверняка переключится на захват Донецкой области, большая часть которой остается под контролем украинских сил», — говорится в сообщении.

Битва за Донбасс была ожесточенной и изнурительной и вряд ли это изменится в ближайшие недели, добавили в британском ведомстве.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1543820163342106626

3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Великобритания Донецкая область Лисичанск Война России против Украины

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