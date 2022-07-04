Войска РФ захватили Белогоровку, в Лисичанске оккупанты разрушают все уцелевшее — Гайдай

4 июля, 08:56
Оккупанты продолжают уничтожать захваченный Лисичанск из артиллерии (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Оккупанты продолжают уничтожать захваченный Лисичанск из артиллерии (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Войска РФ форсировали Северский Донецк и захватили Белогоровку, Лисичанск продолжает страдать от артиллерии оккупантов.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Facebook.

Он добавил, что с вечера 3 июля оккупанты также контролируют Золотаревку.

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Населенные пункты вокруг захваченного Лисичанска и сам город продолжат страдать от вражеской артиллерии.

https://www.youtube.com/watch?v=vjL3I_u4H8M

«Оккупанты добивают уцелевшее. Население захваченных городов и поселков заставляют жить по правилам „рашистского режима“ и кормят обещаниями о возобновлении коммуникаций „в ближайшее время“. Этого не может быть даже в благоприятных условиях, на это нужно до года времени, настолько рашисты разрушили критическую инфраструктуру», — добавил глава ОВА.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/pfbid02J4dneQN9NB5REwWnnisNU2Lu8Nf44T1n92tEAKPqRc8hz7sqyvpf9anrfzuk7nHQl

Гайдай также рассказал в своем Telegram, что даже в последний день обороны Лисичанска под плотных огнем оккупантов медики госпитализировали раненых, пожарные тушили пожары, а полиция фиксировала преступления.

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«Держали строй, даже когда это уже казалось невозможным. Россияне преобладали в десять раз. Это нашествие разрушало город и убивало людей. Многих раненых местных жителей мы вывезли в больницы Днепра, Львова или Ивано-Франковска. Тех, кто нуждался в госпитализации, эвакуировали даже в последний день обороны. Как и спасали город от пламени пожарные, когда загорались многоэтажки», — резюмировал он.

В Генеральном штабе ВСУ 3 июля заявили, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.

Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу 3 июля утверждал, что Россия полностью захватила Луганскую область.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Луганская область Лисичанск Война России против Украины

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