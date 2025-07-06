Более 20 грузовиков в колонне. РФ перебрасывает живую силу с Запорожского направления, Андрющенко рассказал, что может планировать враг

Об этом в воскресенье, 6 июля, сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, публикуя в своем Telegram-канале Андрющенко Time соответствующие кадры.

По его словам, более 20 грузовиков в колонне с Росгвардией и автобусами направлялись через оккупированный Мариуполь в российский Таганрог или Ростов.

«Судя по маршруту, двигались на железную дорогу», — сообщил Андрющенко.

Он также предположил, что дальше оккупанты направят эти силы в Сумскую область.

«По составу — сборная солянка, включая подразделение кавказцев», — добавил руководитель Центра изучения оккупации.

В конце июня во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали прибытие с территории страны-агрессора России более 15 военных грузовиков с чеченцами.

«По информации от наших источников, они должны переместиться в Запорожскую область (район Энергодара / Мелитополя / Васильевки) сегодня-завтра на ротацию», — сообщал Андрющенко 30 июня.

Ситуация на Сумщине — последние новости

21 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Сумское направление остается одним из самых горячих на фронте — именно там фиксируется 23% всех российских ударов, в том числе с применением северокорейских ракет.

26 июня в ОТГВ Северск сообщили, что российские войска наибольшую активность демонстрируют на Северослобожанском направлении, в частности в сторону Сум. В то же время, украинские Силы обороны проводят контрнаступательные действия.

30 июня Зеленский заявил, что России не удается реализовать замысел наступления на Сумщину. Президент также отметил, что Силы обороны продолжают активные действия в рамках Курской операции, цель которой достигается уже почти 10 месяцев.

В тот же день Генштаб сообщил, что в приграничье Сумской области Силы обороны продолжают держать оборону и готовятся к контрнаступательным действиям.

Также в Генштабе отметили, что сейчас ситуация стабилизирована. Украинские военные остановили продвижение оккупантов по линии Юнаковка — Яблоновка — Новониколаевка — Алексеевка — Кондратовка — граница РФ — плацдарм на территории РФ в Глушковском районе Курской области.