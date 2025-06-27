Во временно оккупированном Мариуполе замечено большое перемещение техники врага и личного состава, страна-агрессор РФ может готовиться к усиленным штурмам на Запорожском направлении, заявил 27 июня руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

В своем Telegram-канале Андрющенко Time бывший советник мэра Мариуполя также опубликовал кадры переброски.

По его словам, в направлении Ростов — Новоазовск — Мариуполь — Пологи / Бердянск прошло более семи платформ с бронетехникой, включая танки, а также более 40 грузовиков с живой силой и боекомплектом.

Фото: Андрющенко Time / Telegram

Кроме того, на участке Крым или Херсон — Мариуполь — Новоазовск — Таганрог / Ростов — предположительно в сторону Сумщины, замечена колонна из более 20 грузовиков с живой силой и около 5 тягачей с бронетехникой типа БМП или БМД, рассказал Андрющенко.

«На фоне снижения активности наступательных действий с одной стороны, с другой удачных действий Сил обороны в Запорожской области, можно прогнозировать в ближайшие дни усиленные попытки штурма в районе Гуляйполя и Орехова», — отметил руководитель Центра изучения оккупации.

10 июня Андрющенко заявил, что наступление российских захватчиков в Запорожской области де-факто начато, но благодаря действиям Сил обороны Украины у врага нет даже намека на успех.