Зеленский: России не удается реализовать наступление в Сумской области

30 июня, 18:50
Украинский военнослужащий наносит удары по российским оккупантам (Фото: Генштаб ВСУ / Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что специальные задачи, которые поставили неделю назад перед Силами обороны на Сумском направлении, полностью выполнены.

Об этом он сообщил в понедельник, 30 июня, после совещания с военным командованием и министром обороны.

«Сумская область — это направление обсудили сегодня отдельно. Неделю назад определили для наших войск специальные задачи, конкретные рубежи. По состоянию на сегодня определенные задачи полностью реализованы. Это важно. Российский замысел наступления в Сумской области не реализуется, и это результат каждого украинского подразделения, которое действует на направлении», — подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что Силы обороны продолжают активные действия в рамках Курской операции, цель которой достигается уже почти 10 месяцев.

Ранее Генштаб сообщил, что в приграничье Сумской области Силы обороны продолжают держать оборону и готовятся к контрнаступательным действиям.

Также в Генштабе отметили, что сейчас ситуация стабилизирована. Украинские военные остановили продвижение оккупантов по линии Юнаковка — Яблоновка — Новониколаевка — Алексеевка — Кондратовка — граница РФ — плацдарм на территории РФ в Глушковском районе Курской области.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Сумское направление остается одним из самых горячих на фронте — именно там фиксируется 23% всех российских ударов, в том числе с применением северокорейских ракет.

22 июня DeepState сообщил, что Силы обороны Украины во второй раз освободили Андреевку в Сумской области. Пограничники сообщили об уменьшении давления РФ в регионе.

26 июня в ОТУВ Северск сообщили, что российские войска наибольшую активность демонстрируют на Северослобожанском направлении, в частности в сторону Сум. В то же время украинские Силы обороны проводят контрнаступательные действия.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Владимир Зеленский Сумская область новое наступление РФ Война России против Украины силы обороны

