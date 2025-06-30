Силы обороны оттеснили россиян дальше от Сум и готовятся к контрнаступательным действиям — Генштаб ВСУ

30 июня, 16:00
Силы обороны держат оборону на границе Сумской области и готовятся к контрнаступательным действиям (Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

В приграничье Сумской области Силы обороны продолжают держать оборону и готовятся к контрнаступательным действиям. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в понедельник, 30 июня.

«Силы обороны Украины продолжают оборонительную операцию на Северослобожанском направлении и эффективно уничтожают противника, который не оставляет попыток штурмовых действий в приграничье Сумской области», — говорится в сообщении.

Как отметили в Генштабе, на этом, а также на Курском направлении Силы обороны «сковали» российскую группировку, численностью примерно 50 тыс. человек, которую не перебросили в частности на Покровское и Новопавловское направления.

В Генштабе отметили, что сейчас ситуация стабилизирована. Украинские военные остановили продвижение оккупантов по линии Юнаковка — Яблоновка — Новониколаевка — Алексеевка — Кондратовка — граница РФ — плацдарм на территории РФ в Глушковском районе Курской области.

«Наши войска держат оборону по определенному рубежу, проводят мероприятия по подготовке и осуществлению контрнаступательных действий для вытеснения противника. Так, в результате успешных действий украинских воинов освобожден населенный пункт Андреевка. Кроме того, наши подразделения продвинулись в районе Алексеевки, оттеснив противника дальше от Сум», — сказано в сообщении.

Как отметили в Генштабе, россияне в дальнейшем пытаются вытеснить Силы обороны с территории Курской и Белгородской областей РФ. Оккупанты применяют наиболее боеспособные части мотострелковых войск, морскую пехоту, десантно-штурмовые части. Также используют дальнобойную артиллерию, авиацию, ударные дроны.

В то же время украинские защитники эффективно уничтожают личный состав врага, его военную технику и вооружение.

Всего за июнь на Северослобожанском и Курском направлениях россияне потеряли около 9310 человек. В частности безвозвратные потери составляют более 4470, санитарные — около 4800, пленные — 42, отметили в Генштабе.

Кроме этого, в течение июня Силы обороны поразили:

  • 16 вражеских командных пунктов,
  • восемь командно-наблюдательных пунктов,
  • шесть районов сосредоточения живой силы,
  • один район сосредоточения вооружений и военной техники,
  • три склада боеприпасов,
  • три склада материально-технических средств,
  • три склада хранения БПЛА,
  • два пункта управления БПЛА,
  • две ремонтные базы,
  • логистическую базу и нефтебазу.

Всего с начала Курской операции потери россиян на Курском и Северослобожанском направлениях составляют более 75 860 человек, в том числе 1037 пленных. Кроме этого, уничтожено 2 848 единиц военной техники, из которых 99 танков, 709 ББМ, 322 артсистем и РСЗО.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Сумское направление остается одним из самых горячих на фронте — именно там фиксируется 23% всех российских ударов, в том числе с применением северокорейских ракет.

22 июня DeepState сообщил, что Силы обороны Украины во второй раз освободили Андреевку в Сумской области. Пограничники сообщили об уменьшении давления РФ в регионе.

26 июня в ОТУВ Северск сообщили, что российские войска наибольшую активность демонстрируют на Северослобожанском направлении, в частности в сторону Сум. В то же время украинские Силы обороны проводят контрнаступательные действия.

X