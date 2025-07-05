Российский диктатор Владимир Путин усиливает наступление в Украине, в то время как президент США Дональд Трамп отступает, пишет The Wall Street Journal в пятницу, 4 июля, в статье Путин планирует лето беспрерывных атак на Украину (Putin Plots Summer of Relentless Attacks on Ukraine) .

Как отмечает WSJ, страна-агрессор усиливает наступление и бомбардировки городов по всей Украине, а усилия Трампа по достижению мира зашли в тупик. Одновременно решение США приостановить поставки некоторого оружия Украине дает Путину значительный стимул «для его усилий по ослаблению западной поддержки».

Путин во время разговора с Трампом в четверг дал понять, что не намерен прислушиваться к его призывам прекратить войну, и подтвердил, что его цели не изменились. Через несколько часов Россия массированно атаковала Киев дронами-камикадзе, в результате чего были ранены 26 человек и один погиб.

«Стратегия Путина направлена ​​на то, чтобы сломать способность и волю Украины вести войну, усиливая давление на ее военное и гражданское население, в то время как самый могущественный сторонник страны отходит на второй план», — сказано в материале.

Авторы отмечают, что последние события укрепляют уверенность Кремля в том, что он «может пересидеть Украину и ее сторонников в войне на истощение». Американский Институт изучения войны в четверг написал, что Украине придется экономить материальные средства, что, вероятно, ускорит российские продвижения на поле боя.

По информации WSJ, страна-агрессор стянула около 50 тысяч военных к границе с Сумской областью. Российское наступление растянуло Силы обороны Украины вдоль 1200-километровой линии фронта, заставляя украинских командиров «отправлять некоторые из лучших подразделений затыкать дыры [в обороне]», пишет WSJ. Весной наступление оккупационных войск ускорилось, но продвижения стоили РФ огромных потерь, и россиянам не удалось захватить ни одного стратегически важного города после Авдеевки в феврале 2024 года.

«Но завоевание территории может быть не самой важной целью для России на данном этапе войны. Вместо этого, как говорят некоторые аналитики, Путин хочет сжечь войска и технику своего меньшего соседа и подорвать поддержку со стороны гражданского населения, а также на Западе», — предполагают авторы материала.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в прошлом месяце говорил журналистам, что Украина не сможет победить Россию, оставаясь в обороне.

Одновременно Украина активизирует дальнобойные удары по российским производственным объектам и военной технике, ослабляя способность России вести боевые действия, подчеркивает WSJ. Как отмечал Сырский, украинские БпЛА дальнего радиуса действия наносят ущерб в 15 раз больше стоимости беспилотников. Также Украина «атакует российских военачальников и ученых», добавляют авторы, напоминая о недавней ликвидации замкомандующего ВМФ России генерал-майора Михаила Гудкова в Курской области.

4 июля президенты Украины и США провели телефонный разговор. По информации Axios, Трамп сказал Зеленскому, что проверит, поставки какого американского вооружения были приостановлены.

Позже в своем видеообращении Зеленский заявил, что они с Трампом договорились «организовать встречу между командами для усиления противовоздушной обороны».

Трамп говорил, что разочарован телефонным разговором с российским диктатором Владимиром Путиным накануне. Американский лидер заявил, что ему не удалось достичь «никакого прогресса» по прекращению огня в Украине.