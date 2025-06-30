Один из грузовиков, в котором, как сообщил Андрющенко, чеченцы, приехавшие на ротацию (Фото: Скриншот видео / Андрющенко Time / Telegram)

Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали прибытие с территории страны-агрессора России более 15 военных грузовиков с чеченцами.

Об этом в понедельник, 30 июня, в своем Telegram-канале Андрющенко Time рассказал бывший советник мэра Мариуполя и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его словам, колонна грузовиков прибыла в оккупированный Россией город вчера.

«По информации от наших источников, они должны переместиться в Запорожскую область (район Энергодара / Мелитополя / Васильевки) сегодня — завтра на ротацию», — рассказал Андрющенко.

Фото: Андрющенко Time / Telegram

Он также подчеркнул, что это самый большой отряд чеченцев, который зафиксирован во временно оккупированном Мариуполе с 2023 года.

«Очередное подтверждение максимальной логистической милитаризации города», — подчеркнул Петр Андрющенко.

10 июня Андрющенко заявил, что наступление российских захватчиков в Запорожской области де-факто начато, но благодаря действиям Сил обороны Украины враг не имеет даже намека на успех.

27 июня руководитель Центра изучения оккупации сообщил, что в оккупированном Мариуполе замечено большое перемещение техники врага и личного состава, страна-агрессор РФ может готовиться к усиленным штурмам на Запорожском направлении.