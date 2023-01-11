Войска РФ атаковали перинатальный центр в Херсоне: в одном из отделений выбило окна, начался пожар 11 января, 15:32 Последствия обстрела перинатального центра в Херсоне 11 января (Фото:Кирилл Тимошенко / Telegram)

Днем в среду, 11 января, войска РФ атаковали перинатальный центр в Херсоне.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.

По его словам, в здании медучреждения начался пожар из-за взрыва выпущенного российскими оккупантами снаряда.

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Мощной взрывной волной выбило окна в детском отделении, поврежден один из врачебных кабинетов.

По предварительным данным, пациентки и их дети не пострадали.

Позже Янушевич добавил, что одна работница перинатального центра получила легкие ранения.

Спасатели уже устраняют последствия вражеской атаки.

Армия РФ регулярно атакует Херсонскую область и Херсон.

В новогоднюю ночь областной центр остался без света. В результате обстрела в ночь на 1 января погиб человек, еще один ранен.

В Херсоне были повреждены дома областной детской больницы: зафиксировано около семи прилетов, выбито более 700 окон.

5 января войска РФ нанесли удар по пожарной части в Херсоне. Ранее в тот же день стало известно о российских обстрелах центральной части Херсона. В результате атаки погиб 18-летний парень.