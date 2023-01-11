Войска РФ атаковали перинатальный центр в Херсоне: в одном из отделений выбило окна, начался пожар
Последствия обстрела перинатального центра в Херсоне 11 января (Фото:Кирилл Тимошенко / Telegram)
Днем в среду, 11 января, войска РФ атаковали перинатальный центр в Херсоне.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.
По его словам, в здании медучреждения начался пожар из-за взрыва выпущенного российскими оккупантами снаряда.
Мощной взрывной волной выбило окна в детском отделении, поврежден один из врачебных кабинетов.
По предварительным данным, пациентки и их дети не пострадали.
Позже Янушевич добавил, что одна работница перинатального центра получила легкие ранения.
Спасатели уже устраняют последствия вражеской атаки.
Армия РФ регулярно атакует Херсонскую область и Херсон.
В новогоднюю ночь областной центр остался без света. В результате обстрела в ночь на 1 января погиб человек, еще один ранен.
В Херсоне были повреждены дома областной детской больницы: зафиксировано около семи прилетов, выбито более 700 окон.
5 января войска РФ нанесли удар по пожарной части в Херсоне. Ранее в тот же день стало известно о российских обстрелах центральной части Херсона. В результате атаки погиб 18-летний парень.