Войска РФ атаковали Херсонскую область: в Херсоне повреждены многоэтажки и частные дома, в регионе есть ранены
Российские оккупанты систематически обстреливают Херсон после бегства из города (Фото:Oleksandr Ratushniak/File Photo/Reuters)
За минувшие сутки войска РФ обстреливали Херсонскую область 77 раз, три человека получили ранения.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.
По его словам, оккупанты атаковали мирные населенные пункты из артиллерии, РСЗО и минометов.
Херсон россияне обстреляли 21 раз, снаряды попали по многоэтажкам и частным домам.
Армия РФ регулярно атакует Херсонскую область и Херсон.
2 января российские оккупанты нанесли удар по центру Берислава Херсонской области. Пять человек пострадали в результате попадания в рынок.
В новогоднюю ночь областной центр остался без света. В результате обстрела в ночь на 1 января погиб человек, еще один ранен.
В Херсоне повреждены здания областной детской больницы: зафиксировано около семи прилетов, выбито более 700 окон.