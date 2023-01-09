Войска РФ атаковали Херсонскую область: в Херсоне повреждены многоэтажки и частные дома, в регионе есть ранены 9 января, 10:39 Российские оккупанты систематически обстреливают Херсон после бегства из города (Фото:Oleksandr Ratushniak/File Photo/Reuters)

За минувшие сутки войска РФ обстреливали Херсонскую область 77 раз, три человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.

По его словам, оккупанты атаковали мирные населенные пункты из артиллерии, РСЗО и минометов.

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Херсон россияне обстреляли 21 раз, снаряды попали по многоэтажкам и частным домам.

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Армия РФ регулярно атакует Херсонскую область и Херсон.

2 января российские оккупанты нанесли удар по центру Берислава Херсонской области. Пять человек пострадали в результате попадания в рынок.

В новогоднюю ночь областной центр остался без света. В результате обстрела в ночь на 1 января погиб человек, еще один ранен.

В Херсоне повреждены здания областной детской больницы: зафиксировано около семи прилетов, выбито более 700 окон.