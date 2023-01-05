Оккупанты обстреляли центр Херсона, погиб 18-летний парень

5 января, 11:27
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Херсон (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Херсон (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Оккупанты обстреляли центральную часть Херсона. Погиб 18-летний молодой человек.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич в Telegram.

«Только что российские оккупанты атаковали центральную часть Херсона — попали в дом. От полученных ранений на месте погиб 18-летний мужчина», — написал он.

Видео дня

За минувшие сутки российские оккупанты обстреливали Херсон и населенные пункты Херсонской области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

https://www.youtube.com/embed/VFNoeT6hL0U
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Херсон Война России против Украины Ярослав Янушевич

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