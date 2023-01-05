Оккупанты обстреляли центр Херсона, погиб 18-летний парень
Херсон (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)
Оккупанты обстреляли центральную часть Херсона. Погиб 18-летний молодой человек.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич в Telegram.
«Только что российские оккупанты атаковали центральную часть Херсона — попали в дом. От полученных ранений на месте погиб 18-летний мужчина», — написал он.
За минувшие сутки российские оккупанты обстреливали Херсон и населенные пункты Херсонской области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.