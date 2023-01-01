В результате российских обстрелов Херсон остался без света в новогоднюю ночь 1 января, 02:26 Херсон (Фото:Радио Свобода)

В результате обстрелов в новогоднюю ночь Херсон и окрестные населенные пункты остались без электроэнергии.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.



«В новогоднюю ночь российские оккупанты оставили Херсон и населённые пункты, рядом с городом, без света. Рашисты попали в объект критической инфраструктуры. Без электроснабжения центр города, микрорайон ХБК, Белозерка, Камышаны и другие села», — сказал он.

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Глава ОВА отметил, что в ближайшее время энергетики приступят к ремонтным работам.