В результате российских обстрелов Херсон остался без света в новогоднюю ночь
Херсон (Фото:Радио Свобода)
В результате обстрелов в новогоднюю ночь Херсон и окрестные населенные пункты остались без электроэнергии.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
«В новогоднюю ночь российские оккупанты оставили Херсон и населённые пункты, рядом с городом, без света. Рашисты попали в объект критической инфраструктуры. Без электроснабжения центр города, микрорайон ХБК, Белозерка, Камышаны и другие села», — сказал он.
Глава ОВА отметил, что в ближайшее время энергетики приступят к ремонтным работам.