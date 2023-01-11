Войска РФ повторно обстреляли детскую больницу в Херсоне: глава ОВА рассказал о новых разрушениях
Значительно пострадал один из корпусов больницы (Фото:Ярослав Янушевич/Telegram)
Вечером 10 января войска РФ обстреляли областную детскую клиническую больницу в Херсоне. Это уже вторая атака российских оккупантов на медучреждение.
Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram, снаряды попали в отделение, где оказывают медицинскую помощь новорожденным. Поврежден шестиэтажный неонатальный корпус, в здании выбиты окна.
Также пострадала и поликлиника больницы, там из-за обстрелов выбито значительное количество окон.
Люди в результате вражеской атаки не пострадали.
Армия РФ регулярно атакует Херсонскую область и Херсон.
В новогоднюю ночь областной центр остался без света. В результате обстрела в ночь на 1 января погиб человек, еще один ранен.
В Херсоне были повреждены дома областной детской больницы: зафиксировано около семи прилетов, выбито более 700 окон.
5 января войска РФ нанесли удар по пожарной части в Херсоне. Ранее в тот же день стало известно о российских обстрелах центральной части Херсона. В результате атаки погиб 18-летний парень.