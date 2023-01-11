Войска РФ повторно обстреляли детскую больницу в Херсоне: глава ОВА рассказал о новых разрушениях 11 января, 10:57 Значительно пострадал один из корпусов больницы (Фото:Ярослав Янушевич/Telegram)

Вечером 10 января войска РФ обстреляли областную детскую клиническую больницу в Херсоне. Это уже вторая атака российских оккупантов на медучреждение.

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram, снаряды попали в отделение, где оказывают медицинскую помощь новорожденным. Поврежден шестиэтажный неонатальный корпус, в здании выбиты окна.

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Также пострадала и поликлиника больницы, там из-за обстрелов выбито значительное количество окон.

Люди в результате вражеской атаки не пострадали.

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Армия РФ регулярно атакует Херсонскую область и Херсон.

В новогоднюю ночь областной центр остался без света. В результате обстрела в ночь на 1 января погиб человек, еще один ранен.

В Херсоне были повреждены дома областной детской больницы: зафиксировано около семи прилетов, выбито более 700 окон.

5 января войска РФ нанесли удар по пожарной части в Херсоне. Ранее в тот же день стало известно о российских обстрелах центральной части Херсона. В результате атаки погиб 18-летний парень.