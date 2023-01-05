Войска РФ нанесли удар по пожарной части в Херсоне: глава ГСЧС показал фото последствий 5 января, 14:37 В результате атак российских оккупантов в Херсоне значительно повреждена пожарная часть (Фото:ГСЧС)

В четверг, 5 января, войска РФ нанесли удар по пожарной части в Херсоне.

Об этом сообщил глава ГСЧС Сергей Крук в своем Facebook.

«Херсон. Враг нанес удар по нашей пожарной части. Предварительно без пострадавших. Все, что мы пытаемся восстановить после деоккупации города, они пытаются уничтожить», — написал он.

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Крук также опубликовал фото последствий вражеского удара.

Армия РФ регулярно атакует Херсонскую область и Херсон. В новогоднюю ночь областной центр остался без света. В результате обстрела в ночь на 1 января погиб человек, еще один ранен.

В Херсоне повреждены здания областной детской больницы: зафиксировано около семи прилетов, выбито более 700 окон.

5 января оккупанты ударили по центру Херсона, погиб 18-летний парень.