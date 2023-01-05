Войска РФ нанесли удар по пожарной части в Херсоне: глава ГСЧС показал фото последствий

5 января, 14:37
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В результате атак российских оккупантов в Херсоне значительно повреждена пожарная часть (Фото:ГСЧС)

В результате атак российских оккупантов в Херсоне значительно повреждена пожарная часть (Фото:ГСЧС)

В четверг, 5 января, войска РФ нанесли удар по пожарной части в Херсоне.

Об этом сообщил глава ГСЧС Сергей Крук в своем Facebook.

«Херсон. Враг нанес удар по нашей пожарной части. Предварительно без пострадавших. Все, что мы пытаемся восстановить после деоккупации города, они пытаются уничтожить», — написал он.

Видео дня

Крук также опубликовал фото последствий вражеского удара.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02PsS7zw9easgUeLqaZNh4zAga3ZwZbkjhctZQcJq1yM5FcZgc6NSGPT2oU93szUScl&id=100023084913232

Армия РФ регулярно атакует Херсонскую область и Херсон. В новогоднюю ночь областной центр остался без света. В результате обстрела в ночь на 1 января погиб человек, еще один ранен.

В Херсоне повреждены здания областной детской больницы: зафиксировано около семи прилетов, выбито более 700 окон.

https://www.youtube.com/watch?v=VFNoeT6hL0U&feature=emb_title

5 января оккупанты ударили по центру Херсона, погиб 18-летний парень.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Херсон ГСЧС Война России против Украины

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