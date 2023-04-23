Оккупанты требуют от жителей левобережной Херсонщины покинуть свои дома — ЦНС

23 апреля, 02:33
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Россияне выселяют жителей Херсонщины (Фото:Херсонская ОВА/Telegram)

Россияне выселяют жителей Херсонщины (Фото:Херсонская ОВА/Telegram)

Российские оккупанты требуют от жителей левобережной Херсонской области покинуть свои дома вдоль Днепра.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В частности, в Новой Каховке и поселке городского типа Днепряне россияне заявили местным жителям, проживающим на первой береговой линии Днепра, что они должны срочно уехать из своих домов.

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Отмечается, что вражеские войска перемещают к линии Днепра свою военную технику и размещают в жилых районах населенных пунктов.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Херсонская область Война в Украине Война России против Украины

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