Оккупанты требуют от жителей левобережной Херсонщины покинуть свои дома — ЦНС 23 апреля, 02:33 Россияне выселяют жителей Херсонщины (Фото:Херсонская ОВА/Telegram)

Российские оккупанты требуют от жителей левобережной Херсонской области покинуть свои дома вдоль Днепра.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



В частности, в Новой Каховке и поселке городского типа Днепряне россияне заявили местным жителям, проживающим на первой береговой линии Днепра, что они должны срочно уехать из своих домов.

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Отмечается, что вражеские войска перемещают к линии Днепра свою военную технику и размещают в жилых районах населенных пунктов.