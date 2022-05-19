Разве что крейсеру Москва. В Укрэнерго прокомментировали планы оккупантов поставлять в РФ энергию с Запорожской АЭС

19 мая, 03:10
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Запорожская АЭС захвачена российскими оккупантами (Фото:Запорожская АЭС/Facebook)

Запорожская АЭС захвачена российскими оккупантами (Фото:Запорожская АЭС/Facebook)

В компании Укрэнерго прокомментировали заявления российских оккупантов, которые собрались использовать захваченную Запорожскую АЭС в российской энергосистеме.

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В Укрэнерго назвали такое решение невозможным по ряду причин:

  • ЗАЭС находится в украинской сети, под контролем украинских специалистов, которые внимательно следят за безопасностью;
  • у энергосистемы Украины сейчас нет физических связей с энергосистемой России. Поэтому поставки электроэнергии из украинских электростанций в страну-агрессорку пока физически невозможны;
  • любое изменение ситуации на ЗАЭС будет означать акт ядерного терроризма.
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«Итак, поскольку украинская сеть отсоединена от России и Беларуси, российские чиновники могут обещать поставки любой электроэнергии разве что крейсеру Москва. Говорят, у него перебои с питанием и ограниченная мобильность», — заявили в Укрэнерго.

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С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российские власти пытаются получить полный контроль над станцией, привлекая специалистов из РФ.

Российскому генералу, участвовавшему в силовом захвате Запорожской АЭС, Офис генпрокурора уже заочно сообщил о подозрении.

https://www.youtube.com/watch?v=CmjPp_pg2d0
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Укрэнерго Запорожская АЭС Война в Украине Война России против Украины Крейсер Москва

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