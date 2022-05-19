Разве что крейсеру Москва. В Укрэнерго прокомментировали планы оккупантов поставлять в РФ энергию с Запорожской АЭС
Запорожская АЭС захвачена российскими оккупантами (Фото:Запорожская АЭС/Facebook)
В компании Укрэнерго прокомментировали заявления российских оккупантов, которые собрались использовать захваченную Запорожскую АЭС в российской энергосистеме.
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В Укрэнерго назвали такое решение невозможным по ряду причин:
- ЗАЭС находится в украинской сети, под контролем украинских специалистов, которые внимательно следят за безопасностью;
- у энергосистемы Украины сейчас нет физических связей с энергосистемой России. Поэтому поставки электроэнергии из украинских электростанций в страну-агрессорку пока физически невозможны;
- любое изменение ситуации на ЗАЭС будет означать акт ядерного терроризма.
«Итак, поскольку украинская сеть отсоединена от России и Беларуси, российские чиновники могут обещать поставки любой электроэнергии разве что крейсеру Москва. Говорят, у него перебои с питанием и ограниченная мобильность», — заявили в Укрэнерго.
С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.
В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российские власти пытаются получить полный контроль над станцией, привлекая специалистов из РФ.
Российскому генералу, участвовавшему в силовом захвате Запорожской АЭС, Офис генпрокурора уже заочно сообщил о подозрении.
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