Российскому генералу, который приказал захватить Запорожскую АЭС, сообщили о подозрении 2 мая, 16:48 Цей матеріал також доступний українською Поврежденное в результате атаки оккупантов РФ здание Запорожской АЭС в Энергодаре 4 марта 2022 года (Фото:Press service of National Nuclear Energy Generating Company Energoatom/Handout via REUTERS)

Российскому генералу, который участвовал в силовом захвате Запорожской АЭС, заочно сообщили о подозрении.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, речь о генерал-майоре, заместителе начальника главного управления нацгвардии рф по Краснодарскому краю (Алексее Домбровском). Он подозревается в нарушении законов и обычаев войны, объединенном с умышленном убийством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины).



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По информации следствия, в начале марта 2022 года он приказал силой захватить Энергодар и Запорожскую АЭС и лично вместе с двумя российскими БТГ участвовал в захвате города и станции. В результате действий российских оккупантов погибли четыре украинца, были уничтожены технологически важные сети и коммуникации.

Ранее 2 мая правоохранители сообщили о подозрении командующему Восточным военным округом ВС РФ генерал-полковнику Александру Чайко, который руководил провалившейся военной операцией по захвату Киева с западного направления.



С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а сотрудники станции оказались в плену.

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