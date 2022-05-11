«Любителям русского мира здесь не место». С Запорожской АЭС уволили трех сотрудников, принявших участие в устроенной оккупантами акции

11 мая, 14:41
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Запорожская АЭС (Фото:Энергоатом/Telegram)

Запорожская АЭС (Фото:Энергоатом/Telegram)

С Запорожской АЭС уволены трое сотрудников, принявших участие в устроенной оккупантами акции «Бессмертный полк».

Война России против Украины — главные события 11 мая

Об этом сообщает пресс-служба АЭС.

«ЗАЭС — это Украина! Любителям русского мира здесь не место. Трое уже бывших работников ЗАЭС могут осчастливить своим присутствием любое другое учреждение или организацию», — говорится в сообщении.

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На станции заявили, что речь идет об этом Киселевой Галине, работавшей врачом профилактория Запорожской АЭС, Юрие Власове — работнике того же профилактория и Владе Лаврике — начальнике отдела коммерческого учета.

Назазы об увольнении уже подписал руководитель НАЭК Энергоатом Петр Котин.

https://www.youtube.com/embed/7_051TK5_vI

«Вряд ли есть в Украине семья, не „обожженная“ той войной. Но прежде всего из-за уважения наших предков и памяти о них Энергоатом считает недопустимым любые совместные мероприятия с теми, кто сегодня убивает украинцев», — пояснили в АЭС.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Запорожская АЭС 9 мая Война России против Украины

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